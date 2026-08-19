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На Одещині викрили оборудку з дотаціями на неіснуючих тварин на 4 млн грн

Наразі про підозру повідомлено семи учасникам оборудки.

На Одещині викрили оборудку з дотаціями на неіснуючих тварин на 4 млн грн

Працівники ДБР викрили на Одещині масштабну оборудку з державними дотаціями на утримання 2 тисяч голів свійських тварин, яких насправді не існувало.

Про це повідомили у Національній поліції.

За кожну зареєстровану тварину держава виплачувала 2 тис. грн на рік. Унаслідок, за попередніми підрахунками, з бюджету незаконно отримали 3,8 млн грн.

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За інформацією слідства, до схеми причетні троє працівників установ, які займалися обліком та реєстрацією тварин в Одеській області. Вони мали доступ до відповідних реєстрів і використовували службові можливості для оформлення фіктивного поголів’я.

Щоб отримувати дотації, до оборудки залучали родичів та знайомих. На них оформлювали сотні неіснуючих тварин, вносили неправдиві відомості до державного реєстру, а після цього подавали документи на отримання бюджетних коштів.

Поголівʼя не було, а державні виплати за його утримання надходили регулярно. Отримані гроші учасники схеми розподіляли між собою. Частину готівки передавали навіть поштовими посилками.

Під час обшуків працівники ДБР вилучили тисячі ідентифікаційних бирок, які мали використовуватися для маркування тварин, а також документи, що підтверджують внесення неправдивих даних до реєстру.

Наразі про підозру повідомлено семи учасникам оборудки.

Посадовиці Одеської філії ДП “Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин” інкримінують зловживання службовим становищем, службове підроблення, шахрайство, замах на шахрайство та одержання неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 368 КК України).

Провідному лікарю ветеринарної медицини однієї з дільничних лікарень повідомлено про підозру у службовому підробленні, зловживанні службовим становищем та шахрайстві (ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України).

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Ветеринарному санітару однієї з дільничних лікарень інкримінують пособництво у службовому підробленні (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України).

Ще четверо цивільних учасників схеми підозрюються у шахрайстві (ч. 4 ст. 190 КК України).

Одна з фігуранток, після повідомлення про підозру, намагалась втекти за кордон, але її зупинили на прикордонному пункті пропуску та забрали закордонний паспорт. Наразі чотирьом підозрюваним обрано запобіжні заходи – тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 2 млн грн.

У травні цього року працівники Бюро повідомили про схему, за якою виконувачка обов’язків начальника районної державної лікарні ветеринарної медицини разом із фермером також оформлювали неіснуючих тварин на підставних осіб та отримували за них державні дотації.

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