Лубінець: Вдалося підтвердити місцеперебування 79 зниклих безвісти українських військових

Омбудсмани України і Росії на зустрічі обговорили також ситуацію з цивільними заручниками.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець провів перемовини з російською омбудсманкою Яною Лантратовою.

Головним результатом зустрічі стало підтвердження місцеперебування 79 українських військовослужбовців, які раніше вважалися зниклими безвісти за особливих обставин, заявив омбудсман.

Лубінець і Лантратова обговорили продовження обмінів полоненими. Російська омбудсманка повідомила про перевірки місць утримання українських захисників і вирішила залучити регіональні структури для постійного моніторингу та відвідування наших полонених.

Омбудсман додав, що порушив питання якнайшвидшого звільнення постраждалих військовополонених і нагадав про переданий раніше лист від родин захисників з Оленівки, на який очікує відповіді. Омбудсмани також обмінялися листами між полоненими і їхніми рідними.

Крім цього, на зустрічі ішлося про гуманітарні питання й ситуацію з цивільними заручниками. Українська сторона запропонувала створити моніторингову місію за участю іноземних омбудсманів, яка зараз перебуває в опрацюванні, а також закликала забезпечити полоненим можливість телефонувати рідним.