Служба безпеки України оприлюднила ексклюзивні фото та відео повернення українських захисників, яких звільнили з російського полону під час обміну 19 серпня.

Відео Служба безпеки опублікувала у Фейсбук.

На відео – перші моменти перебування визволених воїнів на українській землі.

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В СБУ зазначили, що обмін став результатом роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур.

Роботу над обміном проводили на виконання доручення Президента України Володимира Зеленського.

"Життя кожного українця – найвища цінність", – наголосили у СБУ.