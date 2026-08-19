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СБУ показала ексклюзивні кадри із сьогоднішнього обміну полоненими

Роботу над обміном проводили на виконання доручення Президента України Володимира Зеленського.

СБУ показала ексклюзивні кадри із сьогоднішнього обміну полоненими
обмін військовополоненими 19 серпня
Фото: СБУ

Служба безпеки України оприлюднила ексклюзивні фото та відео повернення українських захисників, яких звільнили з російського полону під час обміну 19 серпня.

Відео Служба безпеки опублікувала у Фейсбук.

На відео – перші моменти перебування визволених воїнів на українській землі.

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В СБУ зазначили, що обмін став результатом роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур.

Роботу над обміном проводили на виконання доручення Президента України Володимира Зеленського.

"Життя кожного українця – найвища цінність", – наголосили у СБУ.

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