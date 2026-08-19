Служба безпеки України оприлюднила ексклюзивні фото та відео повернення українських захисників, яких звільнили з російського полону під час обміну 19 серпня.
Відео Служба безпеки опублікувала у Фейсбук.
На відео – перші моменти перебування визволених воїнів на українській землі.
В СБУ зазначили, що обмін став результатом роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та інших уповноважених структур.
Роботу над обміном проводили на виконання доручення Президента України Володимира Зеленського.
"Життя кожного українця – найвища цінність", – наголосили у СБУ.
- 19 серпня з російського полону повернулися 103 українські військовослужбовці. Серед звільнених – захисники зі Збройних Сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії.