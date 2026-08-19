Президент Володимир Зеленський озвучив завдання новопризначеному міністрові оборони Євгенію Хмарі.

Як сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні 19 серпня, головне – це «реальне налаштування системи нашої оборони, системи виробництва і закупівель, системи постачання у війська».

«Таке налаштування, щоб захист життя в Україні отримував усе необхідне для відбиття російських ударів, для утримання позицій на фронті і для наших активних дій і завдання відчутних ударів Росії у відповідь на її терор», - додав глава держави.

Зеленський сказав, що розраховує на те, що Міноборони розширить «простір застосування наших дипстрайків, разом з виробниками української зброї забезпечить більше можливостей захисту українського неба і разом з партнерами додасть можливостей нашим оборонним операціям та нашим наступальним діям».

Президент додав, що «уже є хороша взаємодія Хмари і Драпатого».

Того ж дня Верховна Рада призначила Хмару главою Міноборони.

За вимогою закону бути міністром оборони України має право лише цивільна особа. Тому Хмару звільнили з військової служби перед призначенням.

Хто такий Євгеній Хмара