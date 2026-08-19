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Зеленський озвучив завдання новому міністрові оборони

Президент, зокрема, очікує на розширення дипстрайків.

Зеленський озвучив завдання новому міністрові оборони
Володимри Зеленський і Євгеній Хмара
Фото: телеграм-канал українського президента

Президент Володимир Зеленський озвучив завдання новопризначеному міністрові оборони Євгенію Хмарі.

Як сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні 19 серпня, головне – це «реальне налаштування системи нашої оборони, системи виробництва і закупівель, системи постачання у війська».

«Таке налаштування, щоб захист життя в Україні отримував усе необхідне для відбиття російських ударів, для утримання позицій на фронті і для наших активних дій і завдання відчутних ударів Росії у відповідь на її терор», - додав глава держави.

Зеленський сказав, що розраховує на те, що Міноборони розширить «простір застосування наших дипстрайків, разом з виробниками української зброї забезпечить більше можливостей захисту українського неба і разом з партнерами додасть можливостей нашим оборонним операціям та нашим наступальним діям»

Президент додав, що «уже є хороша взаємодія Хмари і Драпатого». 

  • Того ж дня Верховна Рада призначила Хмару главою Міноборони.
  • За вимогою закону бути міністром оборони України має право лише цивільна особа. Тому Хмару звільнили з військової служби перед призначенням.

Хто такий Євгеній Хмара

  • Євгеній Хмара з весни 2023 року керував Центром спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ. Того ж року отримав звання бригадного генерала, а наступного року став генерал-майором. Керував спецоперацією зі звільнення острова Зміїний.
  • З серпня 2025-го керував Центром спеціальних операцій «А» СБУ, який є одним з найефективніших підрозділів з ураження ворога.
  • З 5 січня був тимчасовим в.о. голови СБУ.
  • Нагороджений орденом Данила Галицького (21 березня 2019) – за особисті заслуги у зміцненні національної безпеки, мужність, високий професіоналізм та зразкове виконання службового обов'язку.
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