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Врятував поранених під атаками дронів: командиру роти 475-го ОШП Владиславу Польському присвоїли звання Героя України

Молодший лейтенант нещодавно під вогнем російських дронів самостійно евакуював двох поранених побратимів.

Врятував поранених під атаками дронів: командиру роти 475-го ОШП Владиславу Польському присвоїли звання Героя України
Владислав Польський
Фото: Тетяна Негода

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" молодшому лейтенанту Владиславу Польському.

Відповідний указ опублікували на сайті Президента.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

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Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" ПОЛЬСЬКОМУ Владиславу Вікторовичу — молодшому лейтенанту", — ідеться у тексті указу.

Владислав Польський — командир роти 475-го окремого штурмового полку «CODE 9.2». Нещодавно відео його евакуаційної операції облетіло соцмережі.

Під час бойового завдання двоє українських військовослужбовців отримали поранення, після чого опинилися під атакою російських FPV-дронів. Польський на великій швидкості виїхав на пікапі просто на поле, щоб забрати побратимів. При цьому він був у шортах та без бронежилета.

Після евакуації військових доправили до шпиталю в Харкові. За словами Польського, їхній стан залишається важким, але стабільним.

Військовий наголошував, що його рішення не було імпульсивним — він оцінював ситуацію і розумів ризики. За його словами, за необхідності він готовий повторити таку евакуацію.

До повномасштабного вторгнення Польський працював учителем у школі в Запоріжжі. У 2022 році добровільно вступив до лав Збройних сил України.

За час служби він пройшов шлях від медика до командира взводу, а згодом очолив роту. Нині він командує штурмовою ротою у складі 475-го окремого штурмового полку «CODE 9.2».

Більше про евакуацію побратимів на «скаженому пікапі» з-під носа у росіян, читайте у матеріалі Тетяни Негоди: «Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно».

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