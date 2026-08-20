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Держборг США зріс удвічі за десять років і перевищив $40 трлн

Зростання боргу є, зокрема, наслідком багаторічних значних витрат адміністрацій як Дональда Трампа, так і Джо Байдена.

Держборг США зріс удвічі за десять років і перевищив $40 трлн
Військовий США із прапором
Фото: EPA/UPG

Державний борг США збільшився більше ніж удвічі за десятиліття, досягнувши позначки в 40 трильйонів доларів, повідомляє BBС.

Зростання боргу є наслідком багаторічних значних витрат адміністрацій як Дональда Трампа, так і Джо Байдена, а також збільшення відсоткових виплат, які системно збільшували загальну суму. 

У 2016 році держборг становив трохи менше ніж 20 трильйонів доларів.

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Бюджетне управління Конгресу (CBO) прогнозувало, що загальний обсяг запозичень досягне 39,6 трильйонів доларів лише до кінця 2026 фінансового року.

Таке швидке зростання посилило занепокоєння щодо темпів збільшення потреб уряду в запозиченнях та їхнього впливу на майбутні витрати з обслуговування боргу.

“Оскільки федеральний уряд витрачає більше грошей на покриття дефіциту бюджету, споживачі зіткнулися з вищими процентними ставками та інфляцією”, – зазначає видання.

Процентна ставка за 30-річними облігаціями, які є типом боргу, що використовується для залучення коштів від інвесторів, у вівторок досягла 5,34% – найвищого рівня за майже 20 років. Ці ставки впливають на вартість запозичень для уряду США, компаній та споживачів, визначаючи відсотки за іпотекою, автокредитами та кредитними картками.

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