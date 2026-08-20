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У РФ поскаржилися на атаку дронів. БпЛА летіли зокрема на Татарстан і Москву

Міноборони Росії звітує про начебто 726 збитих безпілотників. 

У РФ поскаржилися на атаку дронів. БпЛА летіли зокрема на Татарстан і Москву
Республіка Татарстан
Фото: Astra

У ніч на 20 серпня Росію начебто атакували безпілотники, зокрема апарати летіли на Москву та Татарстан.

Як пише Astra, мер російської столиці Сергій Собянін написав, що 250 БпЛА летіли на регіон у період з 20:30 до 07:30. І, як він стверджує, «більшість було знищено на далеких рубежах», а 28 – у Московському регіоні. На місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

Безпілотники атакували і місто Нижньокамськ у Татарстані, пише видання. Спроба збити один із БПЛА потрапила на відео. Вибух поряд із безпілотником стався біля цілодобової автомобільної газозаправної станції (АГЗС) «ЕктоГаз» на вул. Мурадьяна, 30А, але БПЛА продовжив політ, рухаючись у бік місцевої промзони.

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У промзоні Нижньокамська знаходяться нафтопереробний комплекс АТ «ТАНЕКО» (Татнафта), НПЗ АТ «ТАІФ-НК», ПАТ «Нижньокамськнафтохім» та інші підприємства.

Про наслідки атаки на даний момент влада не повідомляла. Близько 6 ранку офіційний канал Республіки Татарстан у Telegram повідомив про загрозу атаки БПЛА на міста: Альметьєвськ, Бугульма, Єлабуга, Заїнськ, Зеленодольськ, Казань, Леніногорськ, Набережні Челни, Нижньокамськ.

Міноборони РФ прозвітувало, що ППО за ніч збила 726 БпЛА над територіями Астраханської, Білгородської, Брянської, Волгоградської, Воронезької, Калузької, Курської, Орловської, Ростовської, Рязанської, Самарської, Саратовської, Тамбовської, Тульської, Ульянівської областей, Московського регіону, Краснодарського краю та акваторіями Чорного і Азовського морів. 

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