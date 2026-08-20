У Криму повідомляють про тотальний блекаут

У ніч на 20 серпня в тимчасово окупованому Криму стався повний блекаут. Про відсутність електропостачання повідомили у Сімферополі, Севастополі, Керчі, Феодосії, Ялті та інших містах півострова.

Перед зникненням світла у Феодосії чули проліт безпілотників та хаотичну роботу вогневих груп. Ймовірно, не менше трьох БПЛА уразили електропідстанцію "Кафа". Реактивні дрони зафіксували також у напрямку Керчі.

Блекаут у Криму через удар безпілотників стався водночас з масованою атакою росіян на Київ та околиці столиці. У місті є щонайменше 5 загиблих, було застосовано балістику та крилаті ракети.