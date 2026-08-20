Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
ГоловнаСуспільствоВійна

У Криму повідомляють про тотальний блекаут

До повного зникнення світла, ймовірно, призвела атака БПЛА.

У Криму повідомляють про тотальний блекаут
ілюстративне фото

У ніч на 20 серпня в тимчасово окупованому Криму стався повний блекаут. Про відсутність електропостачання повідомили у Сімферополі, Севастополі, Керчі, Феодосії, Ялті та інших містах півострова.

Перед зникненням світла у Феодосії чули проліт безпілотників та хаотичну роботу вогневих груп. Ймовірно, не менше трьох БПЛА уразили електропідстанцію "Кафа". Реактивні дрони зафіксували також у напрямку Керчі.

Блекаут у Криму через удар безпілотників стався водночас з масованою атакою росіян на Київ та околиці столиці. У місті є щонайменше 5 загиблих, було застосовано балістику та крилаті ракети. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies