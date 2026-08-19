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20 серпня в Україні переважно без опадів, повітря прогріється до +30°

На півночі та в Карпатах вдень місцями короткочасний дощ та гроза.

20 серпня в Україні переважно без опадів, повітря прогріється до +30°
Фото: pixabay

В четвер, 20 серпня, в більшості регіонів України без опадів, лише у північній частині країни та в Карпатах вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Прогноз погоди на 20 серпня
Фото: Український гідрометцентр в Facebook
Прогноз погоди на 20 серпня

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Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у більшості західних та північних областей вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 11-16°; вдень 25-30°, на південному заході країни до 34°. 

На Київщині та в Києві без опадів, лише вдень місцями по області короткочасний дощ, гроза.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 11-16°, вдень 25-30°; в Києві вночі 14-16°, вдень 28-30°.

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