20 серпня в Україні переважно без опадів, повітря прогріється до +30°

В четвер, 20 серпня, в більшості регіонів України без опадів, лише у північній частині країни та в Карпатах вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у більшості західних та північних областей вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря вночі 11-16°; вдень 25-30°, на південному заході країни до 34°.
На Київщині та в Києві без опадів, лише вдень місцями по області короткочасний дощ, гроза.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура по області вночі 11-16°, вдень 25-30°; в Києві вночі 14-16°, вдень 28-30°.