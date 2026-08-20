У зоні примусової евакуації на Донеччині залишаються понад 500 дітей

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У населених пунктах Донецької області, з яких триває примусова евакуація сімей із дітьми, залишаються ще 503 дитини.

Про це на онлайн-брифінгу повідомив представник Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає "Укрінформ".

Він зазначив, що в регіоні у населених пунктах тривають заходи з обов’язкової евакуації у примусовий спосіб дітей з батьками чи особами, що їх замінюють, або іншими законними представниками.

«І на території семи таких населених пунктів залишаються 503 дитини», - заявив Петлін.

За його словами, найбільше дітей наразі в окремих районах Краматорської громади – 460 дітей.

Від початку серпня з Донецької області евакуювали у примусовий спосіб 169 дітей.