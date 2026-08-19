Усіх дев’ятьох українські військові взяли в полон під час бойових дій у червні-липні 2026 року.

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Дев’ятьом чоловікам, які воювали проти України у складі російської окупаційної армії, повідомили про підозру у державній зраді та колабораційній діяльності.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, двоє жителів Донеччини приєдналися до незаконних збройних формувань у 2015-2016 роках. Ще шестеро жителів Донецької та Луганської областей і Криму добровільно вступили до російського війська у 2022-2026 роках.

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Підозрювані обіймали посади командирів відділень, заступників командирів мотострілецьких взводів, стрільців та навідника розрахунку РСЗВ.

Вони здійснювали контрольно-пропускний режим, охороняли склади з боєприпасами, ремонтували військову техніку, облаштовували та обороняли бойові позиції. Також, за даними прокуратури, чоловіки брали безпосередню участь у бойових діях та у складі штурмових груп атакували позиції ЗСУ.

Воювали вони на Луганщині, а також у Покровському, Бахмутському, Краматорському та Волноваському районах Донеччини. Серед іншого, виконували завдання поблизу Кадіївки, Олександрівська, Білогорівки, Рай-Олександрівки, Пискунівки та Маріуполя.

У червні-липні 2026 року військовослужбовці Сил оборони України взяли дев’ятьох підозрюваних у полон під час бойових дій у Лиманській, Миколаївській та Добропільській громадах.

Їм інкримінують державну зраду та колабораційну діяльність за ч. 1, 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання за інкримінованими статтями — довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводить Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.