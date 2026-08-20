У Молдову вночі залетів російський дрон

У ніч на 20 серпня російський дрон типу «Герань» залетів у повітряний простір Молдови, а потім покинув його у напрямку України.
Про це повідомили у Міноборони країни.
Системи спостереження за повітряним простором Національної армії виявили та відстежили несанкціонований політ о 03:16.
«Безпілотник, попереднього типу Shahed 136 (Geran 2), незаконно пролетів над державним кордоном України, населеним пунктом Котловина Ренійського району Республіки Молдова, у напрямку села Етулія, Автономно-територіальний устрій Гагаузія», – розповіли у відомстві.
Згодом апарат покинув національний повітряний простір о 03:22, рухаючись з напрямку села Етулія в напрямку України.
У міністерстві наголосили, що політ пройшов під час повітряної атаки Російської Федерації на Україну цієї ночі.
- Вночі дрон також залетів у Румунію і впав на території країни.