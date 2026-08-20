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У Молдову вночі залетів російський дрон

Апарат покинув повітряний простір країни і полетів в Україну.

У Молдову вночі залетів російський дрон
Ілюстративне фото
Фото: скрін відео

У ніч на 20 серпня російський дрон типу «Герань» залетів у повітряний простір Молдови, а потім покинув його у напрямку України.

Про це повідомили у Міноборони країни. 

Системи спостереження за повітряним простором Національної армії виявили та відстежили несанкціонований політ о 03:16.

«Безпілотник, попереднього типу Shahed 136 (Geran 2), незаконно пролетів над державним кордоном України, населеним пунктом Котловина Ренійського району Республіки Молдова, у напрямку села Етулія, Автономно-територіальний устрій Гагаузія», – розповіли у відомстві. 

Згодом апарат покинув національний повітряний простір о 03:22, рухаючись з напрямку села Етулія в напрямку України.

У міністерстві наголосили, що політ пройшов під час повітряної атаки Російської Федерації на Україну цієї ночі.

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