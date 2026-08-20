Шестеро мешканців Запорізької області поранені російськими ударами

У Запорізькій області упродовж доби постраждали шестеро мешканців через російські атаки. Загалом вчора окупанти завдали 970 ударів по 57 населених пунктах.
Як написав начальник ОВА Іван Федоров, війська РФ здійснили 22 авіаційні удари по Запоріжжю, Новомиколаївці, Трудооленівці, Юрківці, Розумівці, Ясній Поляні, Терсянці, Зеленій Діброві, Новорозівці, Кринівці, Новосолоному, Любицькому, Сонячному, Червоному Яру, Свободі, Воскресенці, Омельнику, Микільському, Вільнянці, Преображенці, Червоній Криниці.
655 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Балабине, Новомиколаївку, Щасливе, Біленьке, Шевченківське, Солоне, Степногірськ, Степове, Приморське, Павлівку, Лук’янівське, Новояковлівку, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Гуляйпільське, Воздвижівку, Рівне, Гірке, Червону Криницю, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Преображенку, Новоселівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Верхню Терсу, Тернувате.
Зафіксовано 8 ударів із РСЗВ по Кушугуму, Комишувасі, Малокатеринівці, Павлівці, Приморському, Малій Токмачці.
285 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Залізничному, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Преображенці, Святопетрівці, Добропіллю, Прилуках, Новоселівці, Цвітковому, Гуляйпільському, Староукраїнці, Косівцевому, Новому Запоріжжю.
Надійшло 106 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.