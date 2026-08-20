Шестеро мешканців Запорізької області поранені російськими ударами

Надійшло 106 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

Як написав начальник ОВА Іван Федоров, війська РФ здійснили 22 авіаційні удари по Запоріжжю, Новомиколаївці, Трудооленівці, Юрківці, Розумівці, Ясній Поляні, Терсянці, Зеленій Діброві, Новорозівці, Кринівці, Новосолоному, Любицькому, Сонячному, Червоному Яру, Свободі, Воскресенці, Омельнику, Микільському, Вільнянці, Преображенці, Червоній Криниці.

У Запорізькій області упродовж доби постраждали шестеро мешканців через російські атаки. Загалом вчора окупанти завдали 970 ударів по 57 населених пунктах.

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