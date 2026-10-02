Drone Deal з Фінляндією. Чому це важливо

Не в тому сенсі, що постійним членом, а як тест. Рада має відображати сучасний баланс сил. Александр Стубб запропонував додати нові постійні місця: щонайменше два для Африки, два для Азійсько-Тихоокеанського регіону й одне для Латинської Америки.

На Генеральній Асамблеї ООН президент Фінляндії закликав скасувати право вето в Радбезі та попросив ввести туди Фінляндію.

Фото: EPA/UPG Президент Фінляндії Александер Стубб виступає під час 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку

Питання до складу Радбезу

Чому в Азії повинен мати таку вагу Китай, де в концтаборах для уйгурів нараховують соціальні бали за знання постулатів комунізму?

Чому РФ, де отрутою тропічної жаби вбивають опозиціонерів і розстріляли з танків парламент, повинна по суті мати важіль, щоб блокувати будь-які ініціативи, які допомагають жертвам їхньої агресії вистояти?

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Якщо постійний або обраний член Ради Безпеки грубо порушує Статут ООН, його право голосу має бути заморожене. Остаточне рішення про це, за його словами, має ухвалювати Генеральна Асамблея. Тобто всі країни, а не ті, хто потрапив туди як комуністи, вибивши конкурентів на Тайвань.

Нарешті хтось це сказав. І це демократична країна, а не диктатура. По суті, зараз у нас на планеті в Радбезі засідають педофіли, тому що їхні дідусі добре воювали з попередніми педофілами.

До того президент Фінляндії неодноразово прямо заявляв, що Росія вже веде проти Європи гібридну війну, намагаючись залякати суспільство та вчинити тиск. Він відніс до проявів цієї кампанії можливі порушення повітряного простору, кібератаки, саботаж (диверсії) та пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі.

Фото: lieber.westpoint.edu Пошкоджений кабель Balticconnector

Але Стубб не був би фіном, якби вірив лише у промови з трибун. Поки архітектура ООН паралізована вето від людожерів, Хельсінкі роблять те, що реально здатне зупинити російську гібридну машину — вони будують конвеєри. Саме тому з Нью-Йорка ми плавно переміщуємося до фінських верстатів.

23 вересня 2026 року в Нью-Йорку між Україною та Фінляндією було підписано розширений пакт. Офіційно документ має назву «Угода про посилене співробітництво у сфері оборони та безпеки». Фінляндія стала 11-ю державою, яка підписала з Києвом подібний документ.

Угода створює юридичний та бюрократичний каркас (framework) для обміну технологіями, спільних досліджень та повномасштабного промислового виробництва зброї. Важливий аспект — радикальне спрощення видачі експортних ліцензій для передачі військових технологій між країнами. Фінів цікавлять технології, без мертвонароджених проектів та дитячих хвороб — вони є в нас.

Фото: Alexander Stubb/X 23 вересня 2026 року у Нью-Йорку Президент України Володимир Зеленський та Президент Фінляндії Александр Стубб підписали «Угоду про посилене співробітництво у сфері оборони та безпеки»

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Україна передає свої інтелектуальні права та перевірені в боях технології (battlefield-tested systems), а Фінляндія надає безпечні заводи та інженерну експертизу. Це вкрай зручно обом сторонам: фіни отримують обкатане біля ЛБЗ, здатне подолати сучасний РЕБ або те, що вразило кілька сотень російських суден, а ми — безпечний майданчик, модернізацію та інвестиції.

Президент Фінляндії Александр Стубб анонсував, що близько 90% усіх безпілотників, вироблених у Фінляндії в межах цього співробітництва, йтимуть на фронт в Україну, а решта 10% підуть на оснащення фінських Сил оборони. Це чудово — гонка озброєнь поблизу Пітера, де зараз населення насолоджується величчю та відсутністю бензину — це те, що нам потрібно. Кожен рубль туди — це мінус рубль у посадках під Оріховом.

Флагманські проєкти

Практична робота на корпоративному рівні вже триває і угода лише переводить її на державний рівень.

Українська defense-tech компанія Tencore та фінська промислова група Insta створили спільне підприємство для випуску безпілотних наземних апаратів серії TerMIT 2.0. Виробництво розподілене між фінськими індустріальними партнерами, щоб винести потужності за межі досяжності російських ракет (ініціатива «Build with Ukraine»). Найближча оперативна мета СП — постачання 320 роботизованих систем для Сил оборони України. Постачання, вивезення поранених і хворих, мінування, вогневі платформи — наше завдання зменшити втрати від граду чавуну по передку, і це може бути чудовою точкою прикладання зусиль. Так втрати серед операторів зросли, бо РФ системно працює не тільки по антеннам і випроміненню, проте це знижує тиск на логістику та дає шанси постачати передові пости.

Фото: facebook.com/tencoreua Tencore таInsta 23 серпня за участі президентів України та Фінляндії. Зустріч у день підписання договіру міжта23 серпня за участі президентів України та Фінляндії.

Фінський оборонний гігант Patria підписав з українським виробником БПЛА «Генерал Черешня» протокол про наміри щодо розгортання спільного виробництва безпілотників на території Фінляндії. Головний пріоритет — дрони-перехоплювачі, а також важкі FPV та БПЛА літакового типу. Перехоплювачі — це зараз найгарячіший товар у Європі через постійні зальоти російських дронів у повітряний простір НАТО. Східний фланг потребує «стіни дронів», і фіни прагнуть заробити та одночасно убезпечити свою країну.

Фінська компанія Summa Defence організувала виробничі майданчики свого підрозділу Summa Drones на півдні Фінляндії. Пілотне виробництво спільних з українцями партій дронів розпочалося там ще у першій половині 2025 року, а постачання стартували у другому півріччі 2025 року. За фінансовим звітом за першу половину 2025 року, оборонний сегмент Summa Defence показав чисті продажі майже на 35 млн євро, а портфель замовлень компанії перевалив за 161 млн євро. Фіни заробляють на цьому величезні гроші, і частина цих потужностей напряму працює на українські контракти.

Фото: patriagroup.com Фінський оборонний концерн Patria та український виробник БПЛА «Генерал Черешня» підписали меморандум про наміри щодо спільного виробництва безпілотників на території Фінляндії

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Партнери розуміють: краще оплатити тестування дронів-перехоплювачів Patria в небі над українським Донбасом, ніж завтра збивати «Шахеди» над Гельсінкі. Вони використовують наш кривавий R&D, заливаючи свій ВПК європейськими фондами і стимулюють економіку. І для нас цей цинічний, взаємовигідний союз у тисячу разів надійніший за будь-які ванільні «меморандуми про гарантії».

Фінляндія стає головним складальним цехом українського defense-tech на півночі Європи, нарівні з Данією. Вони беруть наші мізки та бойовий досвід, дають верстати, гроші та дах НАТО, що захищає від прильотів балістики. Усі північні країни показали себе справжніми захисниками демократії і багато зробили навіть не лише для України, а для людства загалом. Вони бачать палаючі склади «Макдональдса» і книжковий ринок на Петрівці, бачать наших полонених у стані дистрофії та розстріли на камеру і чітко розуміють, що саме в черговий раз прокинулося на сході.

І замість того, щоб шукати компроміси з божевільною бензоколонкою, вони мовчки розширюють складальні цехи. Тому що найкраща резолюція ООН проти агресора — це конвеєр, що безперебійно штампує TerMIT 2.0, і рій FPV, який летить на його позиції, блоковані західніше ріки Жеребець.