Українська UFORCE доєдналась до навчань НАТО REPMUS 26

Компанія задіяла 11 безекіпажних надводних катерів та вісім безпілотників, які запускалися з морських дронів

Українська оборонно-технологічна компанія UFORCE взяла участь у міжнародних навчаннях REPMUS 26 у Португалії. Про це компанія повідомила у соцмережі Linkedln.

Якщо торік UFORCE привозила на навчання п'ять морських дронів і діяла лише за «червону» команду, то цього разу компанія виступала одразу з обох боків — і за «червону», і за «синю» — відпрацьовуючи сценарії атаки, розвідки та оборони.

Компанія вперше представила на REPMUS увесь свій комплекс систем одночасно — ударний безпілотник збільшеної дальності Nemesis SeaStrike, що може стартувати прямо з корабля, катер MV11 та безекіпажну логістичну платформу L11. Також UFORCE показала морський дрон MV7 у всіх конфігураціях, які використовує: з модулями для перехоплення, FPV, кінетичного ураження та радіоелектронної боротьби. Усі системи працювали під єдиним керуванням програмного забезпечення C2 власної розробки.

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Частину завдань UFORCE виконувала спільно з Військово-морськими силами України протягом усіх навчань.

«Жодні інші військово-морські сили не мають такого бойового досвіду застосування безекіпажних систем на морі, як Україна. Тому можливість працювати разом із ними на воді перед флотами країн НАТО стала приводом для гордості всієї нашої команди», — зазначили у компанії.

В UFORCE додали, що катер MV7 на причалі особисто оглянув президент Португалії та верховний головнокомандувач збройних сил країни Антоніу Жозе Сегуру.

Фото: UFORCE

REPMUS — щорічні навчання з відпрацювання морських безекіпажних систем, які організовують Військово-морські сили Португалії спільно з Інженерним факультетом Університету Порту, Центром морських досліджень та експериментів НАТО (CMRE), Об'єднаним координаційним центром НАТО з морських безекіпажних систем (NATO JCGMUS) та Європейським оборонним агентством. Цьогорічні навчання тривали з 31 серпня по 25 вересня та зібрали близько 1500 представників військово-морських сил, оборонної промисловості та академічного середовища.

Під час REPMUS німецька оборонна компанія STARK, яка має R&D-центр в Україні, продемонструвала автономний безекіпажний катер для розвідки, спостереження та протидії загрозам на морі Vanta 12. Катер успішно виконав низку місійних сценаріїв у взаємодії з пілотованими й безекіпажними платформами.