Інформаційні системи міграційної служби мають запрацювати до кінця 2 жовтня

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Відновлення роботи інформаційних систем Державної міграційної служби України планують завершити до кінця дня 2 жовтня.

Про це повідомили у МВС.

Зазначається, що електронну чергу буде перенесено зі збереженням черговості.

Повторно реєструватися в електронній черзі не потрібно.

Видача вже виготовлених паспортних документів в Україні та за кордоном продовжується.

Чоловікам призовного віку за кордоном паспорти видаватимуться за наявності чинного військово-облікового документа та відповідних даних у “Резерв+”.