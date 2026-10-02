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Інформаційні системи міграційної служби мають запрацювати до кінця 2 жовтня

Електронну чергу перенесуть зі збереженням черговості.

Інформаційні системи міграційної служби мають запрацювати до кінця 2 жовтня

Відновлення роботи інформаційних систем Державної міграційної служби України планують завершити до кінця дня 2 жовтня.

Про це повідомили у МВС

Зазначається, що електронну чергу буде перенесено зі збереженням черговості.

Повторно реєструватися в електронній черзі не потрібно.

Видача вже виготовлених паспортних документів в Україні та за кордоном продовжується.

Чоловікам призовного віку за кордоном паспорти видаватимуться за наявності чинного військово-облікового документа та відповідних даних у “Резерв+”.

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