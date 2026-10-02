Інформаційні системи міграційної служби мають запрацювати до кінця 2 жовтня

Відновлення роботи інформаційних систем Державної міграційної служби України планують завершити до кінця дня 2 жовтня.
Про це повідомили у МВС.
Зазначається, що електронну чергу буде перенесено зі збереженням черговості.
Повторно реєструватися в електронній черзі не потрібно.
Видача вже виготовлених паспортних документів в Україні та за кордоном продовжується.
Чоловікам призовного віку за кордоном паспорти видаватимуться за наявності чинного військово-облікового документа та відповідних даних у “Резерв+”.
- Раніше повідомлялося, що державна міграційна служба тимчасово призупинила оформлення та видачу паспортів громадянина України для виїзду за кордон і ID-карток до 30 вересня 2026 року.