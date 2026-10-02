Також вони стежили за українськими військовими.

В СБУ прозвітували, що контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала на Харківщині агентурну мережу російської воєнної розвідки (більш відомої як гру). Затримали чотирьох осіб, яких підозрюють у корегуванні обстрілів регіону і стеженні за українськими військовими, правоохоронцями та суддями.

Також на замовлення росіян фігуранти переховували на конспіративній квартирі у Харкові засудженого за виправдовування збройної агресії РФ. Зʼясували, що серед учасників ворожого осередку були керівник відділу безпеки компанії мобільного зв’язку та його підлеглий. За інструкцією російської спецслужби вони збирали персональні дані військовослужбовців ЗСУ, співробітників правоохоронних органів та судейського корпусу України.

Фото: СБУ Один із затриманих підозрюваних

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Задокументовано, як вороги дали цим агентам завдання розвідати інформацію про прокурора та суддів, які займалися кримінальним провадженням щодо пропагандиста, якого переховували агенти. Для цього вони задіяли свій доступ до програмного забезпечення мобільного оператора, який дозволяє отримати дані про телефонні з’єднання та геолокації абонентів.

Третя учасниця агентурної мережі – співробітниця місцевого оборонного підприємства, яка за завданням ворога здавала квартиру в оренду українським військовим і «втемну» випитувала у них інформацію про адреси дислокації військових та маршрути їхнього пересування. Крім того, вона наводила удари ворога на оборонне підприємство, на якому працювала.

Ще один агент – мешканець Харкова, який разом із двома працівниками підрозділу безпеки мобільного оператора об’їжджав місто та прилеглі райони на їхньому службовому авто. Під час поїздок він знімав на смартгодинник оборонні об’єкти, зокрема запасні командні пункти, фортифікаційні споруди та блокпости українських захисників.

Фото: СБУ Переписка агентів

Контррозвідники СБУ спрацювали на випередження і завчасно викрили агентурну групу у повному складі. Після покрокового документування злочинів кожного із групи затримали.

За даними слідства, Росія завербувала цих людей через знайомого харків’янина, який ще до початку повномасштабної війни виїхав до країни-агресора і почав працювати на російське гру як «зв’язковий».

Слідчі Служби безпеки повідомили всім затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нещодавно суд призначив довічне ув'язнення із конфіскацією майна двом зрадникам, яких викрили у серпні 2024 року в Краматорську.

Затримані перебувають під вартою. Тепер їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.