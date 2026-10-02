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Зеленський розповів про нічну атаку РФ: росіяни били по Києву, Харкову, Херсону, Краматорську та Сумах

Росія випустила по Україні понад 100 ударних дронів, майже половина з них – реактивні.

Зеленський розповів про нічну атаку РФ: росіяни били по Києву, Харкову, Херсону, Краматорську та Сумах
Обстріл України 2 жовтня
Фото: Нацполіція України

У ніч проти 2 жовтня Росія випустила по Україні понад 100 ударних дронів, майже половина з них – реактивні. Більшість безпілотників українські військові знешкодили, однак зафіксовані влучання. 

Про це у соцмережах повідомив президент Володимир Зеленський.

У Києві російські "Шахеди" кілька разів влучили по Південному мосту. Вранці внаслідок удару було пошкоджено житлову багатоповерхівку, одна людина загинула. Ще четверо людей, за даними на момент повідомлення, постраждали внаслідок нічної атаки.

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У Херсоні росіяни атакували дитячий садок, у Харкові – продуктовий магазин. Також у Харкові пошкоджено інститут і об'єкт критичної інфраструктури.

Удари по багатоповерхових будинках зафіксували в Краматорську та Сумах. Крім того, російські війська атакували Дніпровщину, Одещину, Харківщину, Київщину, Полтавщину та Рівненщину. На місцях працюють відповідні служби.

Зеленський також заявив, що російське виробництво дронів і ракет залишається залежним від іноземних компонентів. За його словами, ланцюги постачання проходять через Європу, США, Китай, Японію та інші країни, а компоненти від відомих виробників продовжують потрапляти до Росії.

 "Кожен російський дрон реально зупинити ще на виробничій лінії. Потрібна політична воля цих країн. Якщо Кремль обрав більше ударів, санкції мають працювати й посилюватися", – наголосив президент.

Фото: ДСНС Києва
Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: ДСНС Києва

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