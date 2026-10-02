У Сумській області двоє людей постраждали унаслідок російських атак

Упродовж минулої доби російська армія продовжила атакували Сумщину. Ворожими безпілотниками поранені двоє людей.
Про це написали у Сумській ОВА, а також повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.
У Сумській громаді внаслідок влучання ворожого дрона травмовано 46-річного чоловіка, а у Бездрицькій - 31-річного.
Протягом доби російські війська здійснили понад 40 обстрілів по 14 населених пунктах у 9 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Ворог застосовував артилерію, міномети, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури.
У Сумській громаді пошкоджено багатоквартирні будинки, нежитлові будівлі, автомобілі, вантажівку. Вночі 3 багатоповерхівки зазнали пошкоджень внаслідок удару БпЛА попередньо «Молнія» в житловий багатоквартирний будинок в Зарічному районі Сум. Вибито близько 30 вікон та балконних рам. Пошкоджені автівки, розташовані поряд.
У Бездрицькій громаді пошкоджено нежитлове приміщення, а у Глухівській - багатоквартирний будинок, нежитлові будівлі, автомобіль.
В Есманьській громаді зруйновано та пошкоджено житлові будинки, у Середино-Будській, Шалигинській, Зноб-Новгородській громадах внаслідок обстрілів, завданих ворогом раніше, зруйновано та пошкоджено житлові будинки, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.
За добу повітряна тривога в області тривала 20 годин 11 хвилин.