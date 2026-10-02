Вчора росіяни втратили понад 1500 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.10.26 склали:

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1520 солдатів, 7 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, РСЗВ, 7 НРК, 422 одиниці автомобліьної техніки та автоцистерн і 6 штук спецтехніки.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 537 390 осіб.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies