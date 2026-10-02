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Вчора росіяни втратили понад 1500 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 537 390 осіб. 

Вчора росіяни втратили понад 1500 солдатів
Спалена російська бронетехніка під Авдіївкою, січень 2024
Фото: Головнокомандувач ЗСУ

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1520 солдатів, 7 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, РСЗВ, 7 НРК, 422 одиниці автомобліьної техніки та автоцистерн і 6 штук спецтехніки. 

Про це повідомив Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.10.26 склали:

  • особового складу – близько 1 537 390 (+1 520) осіб 
  • танків – 12 388 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 25 471 (+7) од.
  • артилерійських систем – 50 592 (+37) од.
  • РСЗВ – 2 175 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 683 (+0) од.
  • літаків – 443 (+0) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 810 (+7) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 542 853 (+1 470) од.
  • крилаті ракети  – 5 126 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 156 309 (+422) од.
  • спеціальна техніка – 4 780 (+6) од.

Дані уточнюються.

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