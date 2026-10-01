У ніч проти 1 жовтня і вранці Росія знову атакувала Київ дронами. Постраждала одна людина. Були пожежі у будинку, складах, горіли автівки, пошкоджено опори мосту через Дніпро.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС та місцевої влади. Мер міста Віталій Кличко вранці розповів про ранкове влучання БпЛА в територію нежитлового комплексу в Печерському районі.

Згодом Кличко написав, що у Соломʼянському районі було влучання БпЛА в будівлю школи. Є загоряння. Діти перебували в укритті. Також у Соломʼянському районі влучання є складські приміщення. У поліції уточнили, що, за попередньою інформацією, постраждалих немає. На момент атаки понад 100 учнів та близько 60 працівників закладу перебували в укритті. Ударом пошкоджено фасад навчального корпусу на рівні третього поверху з послідуючим загоранням.

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Фото: Поліція Києва Наслідки атаки на школу у Києві

Фото: Зоряна Стельмах Школа пошкоджена дроном

Фото: Зоряна Стельмах Школа пошкоджена дроном

Фото: Зоряна Стельмах Школа пошкоджена дроном

Фото: Зоряна Стельмах Школа пошкоджена дроном

Ще пізніше в КМВА повідомили, що в Печерському районі уламки впали на відкриту територію.

Після цього, близько 12:40, з'явилася офіційна інформація про два влучання в опору Північного мосту, що сполучає правий і лівий береги Києва.

Інформація про пошкодження 25-поверхівки в Подільському районі не підтвердилася.

За даними рятувальників, вночі у Солом’янському районі внаслідок ворожого обстрілу горіло приміщення на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку. Також вогнем біли охоплені припарковані автівки. Пожежу ліквідували на площі 80 кв. м.

В Оболонському районі виникло масштабне загоряння у складській будівлі. Пожежу ліквідовано. Одного постраждалого передано медикам.

Фото: ДСНС Наслідки російської атаки в Києві