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У Києві через атаки сьогодні пошкоджено школу, міст і будинок (оновлено)

В столиці через російські дрони спалахнули пожежі. 

У Києві через атаки сьогодні пошкоджено школу, міст і будинок (оновлено)
Школа пошкоджена дроном
Фото: Зоряна Стельмах

У ніч проти 1 жовтня і вранці Росія знову атакувала Київ дронами. Постраждала одна людина. Були пожежі у будинку, складах, горіли автівки, пошкоджено опори мосту через Дніпро. 

Про це йдеться у повідомленні ДСНС та місцевої влади. Мер міста Віталій Кличко вранці розповів про ранкове влучання БпЛА в територію нежитлового комплексу в Печерському районі.

Згодом Кличко написав, що у Соломʼянському районі було влучання БпЛА в будівлю школи. Є загоряння. Діти перебували в укритті. Також у Соломʼянському районі влучання є складські приміщення. У поліції уточнили, що, за попередньою інформацією, постраждалих немає. На момент атаки понад 100 учнів та близько 60 працівників закладу перебували в укритті. Ударом пошкоджено фасад навчального корпусу на рівні третього поверху з послідуючим загоранням.

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Наслідки атаки на школу у Києві
Фото: Поліція Києва
Наслідки атаки на школу у Києві

Школа пошкоджена дроном
Фото: Зоряна Стельмах
Школа пошкоджена дроном

Школа пошкоджена дроном
Фото: Зоряна Стельмах
Школа пошкоджена дроном

Школа пошкоджена дроном
Фото: Зоряна Стельмах
Школа пошкоджена дроном

Школа пошкоджена дроном
Фото: Зоряна Стельмах
Школа пошкоджена дроном

Ще пізніше в КМВА повідомили, що в Печерському районі уламки впали на відкриту територію.

Після цього, близько 12:40, з'явилася офіційна інформація про два влучання в опору Північного мосту, що сполучає правий і лівий береги Києва. 

Інформація про пошкодження 25-поверхівки в Подільському районі не підтвердилася. 

За даними рятувальників, вночі у Солом’янському районі внаслідок ворожого обстрілу горіло приміщення на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку. Також вогнем біли охоплені припарковані автівки. Пожежу ліквідували на площі 80 кв. м.

В Оболонському районі виникло масштабне загоряння у складській будівлі. Пожежу ліквідовано. Одного постраждалого передано медикам.

Наслідки російської атаки в Києві
Фото: ДСНС
Наслідки російської атаки в Києві

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