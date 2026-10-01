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Сибіга: триває робота над бюджетом та плануванням діяльності Спецтрибуналу проти РФ

Міністр наголосив на важливості розміщення Спецтрибуналу в наявному приміщенні в Гаазі, щоб уникнути зайвих фінансових витрат і часових затримок.

Сибіга: триває робота над бюджетом та плануванням діяльності Спецтрибуналу проти РФ
Очільник українського МЗС Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Нідерландам за роботу над бюджетними розрахунками та плануванням діяльності Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це йшлося під час зустрічі Сибіги з новим послом Нідерландів в Україні Рулофом ван Ейсом, повідомили у МЗС.

“Розраховуємо на подальше лідерство Нідерландів і якнайшвидше завершення роботи над бюджетом”, – наголосив глава МЗС.

Сибіга підкреслив, що країни-партнери мають отримати реалістичні та обґрунтовані розрахунки, які сприятимуть широкій участі у Спецтрибуналі. Це важливо для набрання чинності Розширеною частковою угодою про Керівний комітет Спецтрибуналу та запуску всіх правових механізмів його роботи.

Міністр наголосив також на важливості розміщення Спецтрибуналу в наявному приміщенні в Гаазі, щоб уникнути зайвих фінансових витрат і часових затримок.

“2027 рік має стати роком правосуддя для України. Усі винні мають понести покарання – включно з тими, хто ухвалював рішення про розв’язання цієї агресивної війни”, – зазначив Андрій Сибіга.

  • У липні уряд Нідерландів ухвалив рішення розмістити на своїй території не лише підготовчі етапи, а й повноцінну операційну фазу Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. 
  • У травні Сибіга заявив, що спецтрибунал щодо злочину агресії Росії запрацює протягом року. Тоді було підтверджено фінансування трибуналу та сформовано групи, які працюватимуть над притягненням злочинців до відповідальності.
  • Станом на травень 36 країн та Європейський Союз офіційно заявили про намір приєднатися до Розширеної часткової угоди про створення Спецтрибуналу.
  • В Офісі президента пояснили, що статут Спеціального трибуналу передбачає можливість проведення засідань не лише в Гаазі, а й поза місцем постійного знаходження органу.
  • Відомо, що суддів органу обиратиме Керівний комітет трибуналу. Статут передбачає реєстр із 15 суддів. Зокрема, п’ятеро суддів увійдуть до складу Апеляційної палати. Також передбачено одного суддю досудової палати і трьох суддів Судової палати.
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