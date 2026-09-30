Україна ініціювала термінове засідання ОБСЄ через гуманітарну кризу в окупованих Олешках

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Глава МЗС Андрій Сибіга під час сесії Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ

Україна ініціювала термінове засідання ОБСЄ щодо кризової ситуації в тимчасово окупованих Олешках. Питання розглянуть 1 жовтня.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Українська делегація поінформує держави-учасниці ОБСЄ про ситуацію в місті та дії російської окупаційної влади.

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За словами Сибіги, російська окупаційна влада фактично утримує цивільних, зокрема дітей, у заручниках.

"Це не що інше, як техногенна гуманітарна катастрофа", – заявив глава МЗС.

Він наголосив, що ситуація в Олешках є критичною та потребує термінових дій міжнародної спільноти.

Сибіга закликав Швейцарію, яка головує в ОБСЄ, та інші держави-учасниці засудити дії Росії й чинити на неї "максимально сильний тиск".

"Олешкам терміново потрібна гуманітарна допомога. Росію необхідно змусити негайно дозволити її надання", – заявив міністр.