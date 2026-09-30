Україна ініціювала термінове засідання ОБСЄ через гуманітарну кризу в окупованих Олешках

Україна ініціювала термінове засідання ОБСЄ щодо кризової ситуації в тимчасово окупованих Олешках. Питання розглянуть 1 жовтня.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Українська делегація поінформує держави-учасниці ОБСЄ про ситуацію в місті та дії російської окупаційної влади.
За словами Сибіги, російська окупаційна влада фактично утримує цивільних, зокрема дітей, у заручниках.
"Це не що інше, як техногенна гуманітарна катастрофа", – заявив глава МЗС.
Він наголосив, що ситуація в Олешках є критичною та потребує термінових дій міжнародної спільноти.
Сибіга закликав Швейцарію, яка головує в ОБСЄ, та інші держави-учасниці засудити дії Росії й чинити на неї "максимально сильний тиск".
"Олешкам терміново потрібна гуманітарна допомога. Росію необхідно змусити негайно дозволити її надання", – заявив міністр.
- Раніше Андрій Сибіга повідомляв, що Росія готується зняти десятки постановочних відео за участю жителів окупованих Олешок на Херсонщині. На камеру людей змушуватимуть говорити, що вони нібито задоволені ситуацією, мають достатньо їжі та вдячні російським окупантам.