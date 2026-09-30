Зеленський, Драпатий і Хмара відвідали Лиманський напрямок

Президент Володимир Зеленський 30 вересня відвідав воїнів на пункті управління 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго, яка виконує завдання на Лиманському напрямку. Про це пресслужба глави країни повідомила в Telegram.

Зеленський поспілкувався з командиром бригади про завдання і потреби підрозділу. Президента супроводжували головком Михайло Драпатий, міністр оборони Євгеній Хмара, заступник голови ОП Павло Паліса.

«66-та ОМБр в межах операції "Вівальді" разом з іншими підрозділами у складі Третього армійського корпусу вже повернула під український контроль понад 125 квадратних кілометрів нашої території. Дякую за захист нашої держави, суверенітету, територіальної цілісності. Це дуже важливо», – йдеться у повідомленні.

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Крім того, президент провів координаційну нараду з командирами корпусів, бригад та батальйонів.

«Були доповіді щодо рішень про оборонні закупівлі, передусім пікапів, на рівні бригад. Також говорили про посилення СБС, збільшення фінансування на дрони, спрощення закупівель, розширення штату та поповнення і підготовку особового складу. Є потреби в далекобійній артилерії. Узгодили з військовими це питання. Домовилися також, що командири підготують пропозиції щодо оплати служби воїнів на передовій», – сказав Володимир Зеленський.

Також поспілкувалися з командирами корпусів щодо ситуації на фронті на сході та півдні країни, розвиток дронових і антидронових технологій та нові способи ведення війни. Також обговорили повернення військових із СЗЧ, залучення іноземців, логістику.

Операція «Вівальді»

У вересні командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький повідомив про проведення наступальної операції на півночі Донецької області. Цю операцію назвали «Вівальді». Під час першого її етапу захисники звільнили 10 квадратних кілометрів і зачистили від ворога ще 75 км.

Станом на 28 вересня Третій АК звільнив і зачистив 176 кв. км. Підготовку і початок проведення операції тримали в суворому секреті. Наступ триває.