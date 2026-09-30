Розвідка Данії: Росія зазнає значних втрат заради мінімальних територіальних здобутків

Разом з тим Москва посилює диверсійну діяльність проти Заходу.

Росія продовжує нести значні втрати у війні проти України, отримуючи натомість лише незначні територіальні здобутки. Водночас Москва посилює диверсійну діяльність та кіберактивність проти Заходу.

Такі оцінки містяться у звіті Служби військової розвідки та безпеки Данії (DDIS), інформує Axios.

У данській розвідці зазначають, що Росія йде на дедалі більший ризик і зазнає все більших втрат. Окремо у звіті згадуються нещодавні випадки проникнення російських дронів і ракет у повітряний простір країн НАТО, а також інцидент у Балтійському морі за участю російського фрегата та гелікоптера.

Агресивні дії Росії частково пов’язані з українськими ударами на великій дальності по критично важливій інфраструктурі РФ. Водночас російська економіка, за оцінкою данської розвідки, наближається до "серйозної кризи". Серед причин називають значні витрати на оборону та міжнародні санкції.

Від початку повномасштабної війни російські військові, за даними звіту, зазнали понад мільйона втрат. Цього літа втрати випереджали темпи набору нових військових.

При цьому данська розвідка не виявила ознак підготовки Росії до вторгнення в одну з країн НАТО. Водночас там очікують, що Володимир Путін продовжить чинити тиск на сусідні з Росією держави та країни, які підтримують Україну.