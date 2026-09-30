WSJ: У США збільшується економічна нерівність

Згідно аналізом даних Федеральної резервної системи, проведеним The Wall Street Journal, загальний статок 0,1% найбагатших американців зріс більш ніж удвічі з кінця 2019 року.

У доларовому еквіваленті найбагатші американці за цей період збагатилися на 14,5 трильйонів доларів. Ці 0,1% зараз контролюють близько 28 трильйонів доларів, або близько 15% загального багатства країни, що становить майже 186 трильйонів доларів. Середній статок домогосподарства в цій групі становить понад 200 мільйонів доларів. Для порівняння, решта 10% найбагатших американців за той самий період збагатилися на 38,2 трильйона доларів, але ці статки були розподілені між майже в сто разів більшою кількістю домогосподарств.

Нещодавні прибутки 0,1% надбагатих на фондовому ринку перевищують загальний статок нижчих 50% усіх американців, який становить близько 4 трильйонів доларів. Частка нижчої половини у загальному багатстві, яка в середньому становить близько 63 тисяч доларів на домогосподарство, становить лише 2,3% від загального багатства країни. Середнє домогосподарство у верхніх 0,1% володіє понад три тисячі разів більшим багатством, ніж домогосподарство нижчої половини.

“Зростання багатства на самій вершині стало політичною точкою спалаху, що сприяє зростанню політиків-соціалістів, таких як мер Нью-Йорка Зогран Мамдані”, – констатуєThe Wall Street Journal.