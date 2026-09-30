Для усього Уралу застосували режим «безпілотної небезпеки»

В усіх регіонах Уральського федерального округу вранці 30 вересня застосували так званий режим безпілотної небезпеки. Про це заявив повноважний представник президента Росії в УрФО Артем Жога, передають покремлівські медіа.
Раніше про загрозу дронів повідомили в Свердловській, Курганській, Челябінській областях і Ханти-Мансійському автономному окрузі. Усі вони входять до складу Уральського федерального округу.
Інформації про атаку поки що немає.
Уральський регіон розташовано на «кордоні» між Європою і Азією.