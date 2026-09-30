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Для усього Уралу застосували режим «безпілотної небезпеки»

Подробиць про атаку поки немає. 

Для усього Уралу застосували режим «безпілотної небезпеки»
Російська ппо (ілюстративне фото)
Фото: змі окупантів

В усіх регіонах Уральського федерального округу вранці 30 вересня застосували так званий режим безпілотної небезпеки. Про це заявив повноважний представник президента Росії в УрФО Артем Жога, передають покремлівські медіа.

Раніше про загрозу дронів повідомили в Свердловській, Курганській, Челябінській областях і Ханти-Мансійському автономному окрузі. Усі вони входять до складу Уральського федерального округу. 

Інформації про атаку поки що немає. 

Уральський регіон розташовано на «кордоні» між Європою і Азією. 

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