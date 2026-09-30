Російський удар убив в Вишгороді дитину

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У Київській області внаслідок масованої ракетної атаки 30 вересня загинула дитина. Ще троє людей отримали поранення, зокрема – дитина.

У Вишгороді ворог влучив у приватний будинок. Під завалами виявили загиблу дитину 2012 року народження, повідомили в ДСНС.

«Надзвичайники намагалися врятувати дитину. На жаль, врятувати її не вдалося», – йдеться у повідомленні.

У місті виникли пожежі у приватному житловому будинку та господарській будівлі. Знищені 8 гаражів у кооперативі. Кількість пошкоджених і знищених автомобілів уточнюється. Усі пожежі ліквідували.