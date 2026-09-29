У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія атакувала Харків БпЛА (доповнено)

Інформація щодо наслідків уточнюється.

Росія атакувала Харків БпЛА (доповнено)
Наслідки російської атаки на Харківщині, ілюстративне фото
Фото: Нацполіція

Сьогодні, 29 вересня, російська армія атакувала Харків безпілотниками. Постраждала дитина. 

Про це написав мер міста Ігор Терехов та начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Маємо інформацію про влучання ворожого дрона у багатоповерховий житловий будинок у Київському районі", – повідомив Терехов. Натомість Синєгубов написав, що безпілотник впав біля багатоповерхового будинку. 

Пошкоджено скління вікон квартири та кондиціонер. Обійшлося без постраждалих, написав начальник ОВА.

Доповнення. Після 23-ї Терехов написав про те, що ворог атакував також Салтівський район міста. Пошкоджено вікна у приватному будинку та авто. Одна дитина зазнала гострої реакції на стрес. Також зафіксовано ворожий удар по Київському району, там наслідки уточнюються.

  • У ніч на 28 вересня російська армія вдарила по декількох районах Харкова. Було відомо про понад 40 постраждалих, із них щонайменше 11 – діти.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies