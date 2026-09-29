Росія атакувала Харків БпЛА (доповнено)

Сьогодні, 29 вересня, російська армія атакувала Харків безпілотниками. Постраждала дитина.
Про це написав мер міста Ігор Терехов та начальник ОВА Олег Синєгубов.
"Маємо інформацію про влучання ворожого дрона у багатоповерховий житловий будинок у Київському районі", – повідомив Терехов. Натомість Синєгубов написав, що безпілотник впав біля багатоповерхового будинку.
Пошкоджено скління вікон квартири та кондиціонер. Обійшлося без постраждалих, написав начальник ОВА.
Доповнення. Після 23-ї Терехов написав про те, що ворог атакував також Салтівський район міста. Пошкоджено вікна у приватному будинку та авто. Одна дитина зазнала гострої реакції на стрес. Також зафіксовано ворожий удар по Київському району, там наслідки уточнюються.
- У ніч на 28 вересня російська армія вдарила по декількох районах Харкова. Було відомо про понад 40 постраждалих, із них щонайменше 11 – діти.