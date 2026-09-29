ЗМІ: ЄС готує візові обмеження для російських учасників бойових дій проти України

Паралельно в Євросоюзі обговорюють ширші обмеження на видачу туристичних і короткострокових віз громадянам РФ.

Євросоюз розпочав роботу над практичним застосуванням візових обмежень щодо російських учасників бойових дій проти України, зокрема колишніх. Про це повідомив високопоставлений дипломат ЄС, пише DW.

За словами дипломата, правову основу для цих обмежень було закладено у 21-му пакеті санкцій щодо Росії, однак під час переговорів країни Євросоюзу дійшли висновку, що необхідно додатково опрацювати механізм застосування заборони.

"Потрібно було виконати ще доволі багато роботи, щоб зрозуміти, як цю заборону можна буде реалізувати на практиці. Ця робота вже розпочалася", - заявив дипломат.

Реклама

За даними видання, Єврокомісія має підготувати рекомендації щодо застосування цих обмежень. Обмеження для учасників бойових дій розглядають у межах санкційного режиму ЄС, рішення в якому ухвалюють одностайно.

Паралельно в Євросоюзі обговорюють ширші обмеження на видачу туристичних і короткострокових віз громадянам РФ. Це окрема ініціатива, безпосередньо не пов'язана із санкційним механізмом для учасників бойових дій. Зокрема йдеться зміну законодавства, яка дала б змогу обмежувати видачу віз цілим категоріям заявників, наприклад громадянам певної країни або особам, які здійснюють необов'язкові поїздки. Згідно з чинним Візовим кодексом ЄС, кожну заяву, як правило, мають розглядати індивідуально.

Очікується, що Єврокомісія представить пропозицію щодо перегляду Візового кодексу на початку 2027 року. Пропозицію мають погодити Європарламент і Рада ЄС, причому в Раді рішення ухвалюють кваліфікованою більшістю голосів.

Передбачається, що після створення такої правової основи Євросоюз зможе ухвалювати окремі рішення про обмеження для конкретних категорій заявників, зокрема громадян Росії.

За словами високопосадового дипломата ЄС, питання візових обмежень для росіян посідає дедалі помітніше місце в європейському порядку денному і може бути порушене 1 жовтня на зустрічі міністрів внутрішніх справ країн ЄС.

Обговорюють і додаткові обмеження на пересування російських дипломатів усередині Шенгенської зони. З жовтня 2025 року російський дипломат, який виїжджає з країни своєї акредитації до іншої країни ЄС, має заздалегідь повідомити країну призначення. Вона також може вимагати попереднього дозволу на в'їзд, якщо дипломат користується візою або посвідкою на проживання, виданими іншою державою ЄС. Які додаткові заходи зараз пропонують, дипломат не уточнив.