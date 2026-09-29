Суд Румунії погодив арешт екскандидата у президенти Келіна Джорджеску

Апеляційний суд Бухареста у вівторок, 29 вересня, задовольнив скаргу прокурорів Директорату з розслідування організованої злочинності та тероризму та ухвалив рішення про 30-денний попередній арешт Келіна Джорджеску та бізнесмена Іонела Русена.
Як пише Digi24, арешт відбувся у справі, в якій колишнього кандидата в президенти звинувачують у тому, що він нібито ошукав іншого підприємця на 1,1 млн євро.
Двоє суддів Апеляційного суду спочатку не змогли дійти згоди щодо рішення, тому вони подали клопотання про розбіжність думок. Перші двоє суддей, які розглядали клопотання прокурорів, спочатку ухвалили протилежні рішення: один - взяти Джорджеску під попередній арешт, а інший виступив за продовження розслідування, залишивши його на волі, повідомляють джерела видання. Тому знадобилося рішення третього судді.
Після звістки про можливий попередній арешт Джорджеску частина його прихильників вирушила від Апеляційного суду до Центрального ізолятора.
У вівторок увечері політика забрали з його будинку в Могошоая і доставили на поліцейським автомобілем до Центрального ізолятора поліції в Бухаресті. Його прихильники кричали та скандували, коли колишній кандидат у президенти заїжджав на територію установи.
Жандармерія обгородила територію захисними огорожами, а в районі перебували посилені сили правопорядку.
Деталі справи:
- Раніше у Джорджеску пройшли обшуки. Видання Digi24 пише, що його затримали на 24 години за підозрою у створенні організованого злочинного угруповання та шахрайстві з особливо тяжкими наслідками, вчиненому неодноразово. Однак суддя Бухарестського трибуналу відхилив клопотання про його попередній арешт і постановив залишити колишнього кандидата в президенти під судовим контролем строком на 60 днів.
- Таке саме рішення було ухвалено щодо можливого спільника Джорджеску, бізнесмена Іонела Русена.
- Розслідування розпочалося після заяви підприємця з Бузеу Резвана Леу, який стверджує, що зазнав збитків на 1 млн євро.
- За даними слідства, Резван Леу познайомився з Джорджеску через спільного знайомого — Іона Негоеску. Колишній кандидат нібито запропонував йому взяти участь у бізнесі, пов’язаному з операціями з дорогоцінними металами.
- Для реалізації проєкту була потрібна кредитна лінія на 6 млн євро. Джорджеску нібито порадив Леу зв’язатися зі своїм довіреним партнером Іонелом Русеном. Той, у свою чергу, познайомив підприємця з громадянином Італії Массіміліано Ареном, який представляв швейцарський банк.
- Для отримання кредиту від Резвана Леу нібито вимагали сплатити гарантійний внесок у розмірі 1 млн євро. За версією слідства, 100 тисяч євро з цієї суми мали бути використані для фінансування президентської кампанії Джорджеску. Прокурори стверджують, що для цієї частини коштів навіть було представлено план витрат.
- Після цього потерпілого нібито переконали переказати ще 100 тисяч євро, пообіцявши, що сума кредиту може бути збільшена до 15 млн євро.
- Кредит зрештою не надали. Підприємець із Бузеу зажадав повернення всього гарантійного внеску, 1,1 млн євро, однак грошей назад не отримав.