Суд Румунії погодив арешт екскандидата у президенти Келіна Джорджеску

Апеляційний суд Бухареста у вівторок, 29 вересня, задовольнив скаргу прокурорів Директорату з розслідування організованої злочинності та тероризму та ухвалив рішення про 30-денний попередній арешт Келіна Джорджеску та бізнесмена Іонела Русена.

Як пише Digi24, арешт відбувся у справі, в якій колишнього кандидата в президенти звинувачують у тому, що він нібито ошукав іншого підприємця на 1,1 млн євро.

Двоє суддів Апеляційного суду спочатку не змогли дійти згоди щодо рішення, тому вони подали клопотання про розбіжність думок. Перші двоє суддей, які розглядали клопотання прокурорів, спочатку ухвалили протилежні рішення: один - взяти Джорджеску під попередній арешт, а інший виступив за продовження розслідування, залишивши його на волі, повідомляють джерела видання. Тому знадобилося рішення третього судді.

Після звістки про можливий попередній арешт Джорджеску частина його прихильників вирушила від Апеляційного суду до Центрального ізолятора.

У вівторок увечері політика забрали з його будинку в Могошоая і доставили на поліцейським автомобілем до Центрального ізолятора поліції в Бухаресті. Його прихильники кричали та скандували, коли колишній кандидат у президенти заїжджав на територію установи.

Жандармерія обгородила територію захисними огорожами, а в районі перебували посилені сили правопорядку.

Деталі справи: