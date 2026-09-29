Підрив «Північних потоків»: підозрюваний українець попросив притулку у Хорватії

На думку Журавльова, у Німеччині його не чекає справедливий суд.

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Підозрюваний у справі про підрив «Північних потоків» Володимир Журавльов звернувся до влади Хорватії з проханням про політичний притулок.

Як повідомив адвокат Микола Катеринчук, Журавльов обґрунтував свою заяву побоюваннями, що у Німеччині його не чекає справедливий суд, передає «Суспільне».

Водночас адвокат зауважив, що таке прохання про політичний притулок автоматично не зупиняє процес екстрадиції.