Підрив «Північних потоків»: підозрюваний українець попросив притулку у Хорватії

Підозрюваний у справі про підрив «Північних потоків» Володимир Журавльов звернувся до влади Хорватії з проханням про політичний притулок.
Як повідомив адвокат Микола Катеринчук, Журавльов обґрунтував свою заяву побоюваннями, що у Німеччині його не чекає справедливий суд, передає «Суспільне».
Водночас адвокат зауважив, що таке прохання про політичний притулок автоматично не зупиняє процес екстрадиції.
- Цього місяця засідання у Хорватії щодо екстрадиції Журавльова до Німеччини у справі про «Північні потоки» перенесли через нове звинувачення.
- Як повідомили адвокати Журавльова, німецька сторона оновила європейський ордер на арешт і додала до нього нову кваліфікацію — воєнний злочин.
- Підозрюваного затримали у серпні в Хорватії.
- За даними німецького слідства, він є професійним водолазом. Слідчі вважають, що у вересні 2022 року група встановила вибухові пристрої на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" поблизу данського острова Борнхольм. За версією прокуратури, українець брав участь у необхідних для операції зануреннях.
- Для транспортування вибухових пристроїв учасники групи використовували вітрильну яхту, яку орендували в Німеччині через посередників за підробленими документами.
- Вибухові пристрої здетонували 26 вересня 2022 року, внаслідок чого були серйозно пошкоджені обидва газопроводи. Німецька прокуратура звинуватила Журавльова у причетності до спричинення вибуху, диверсії та пошкодження споруд.
- Інший українець, якого німецьке слідство також пов’язує з підривом "Північних потоків", наразі перебуває під вартою в Німеччині.
- У червні цього року Федеральна прокуратура висунула йому обвинувачення.