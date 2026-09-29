​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
ГоловнаСвіт

Підрив «Північних потоків»: підозрюваний українець попросив притулку у Хорватії

На думку Журавльова, у Німеччині його не чекає справедливий суд.

Підрив «Північних потоків»: підозрюваний українець попросив притулку у Хорватії
Володимир Журавльов (у центрі)
Фото: EPA/UPG

Підозрюваний у справі про підрив «Північних потоків» Володимир Журавльов звернувся до влади Хорватії з проханням про політичний притулок. 

Як повідомив адвокат Микола Катеринчук, Журавльов обґрунтував свою заяву побоюваннями, що у Німеччині його не чекає справедливий суд, передає «Суспільне».

Водночас адвокат зауважив, що таке прохання про політичний притулок автоматично не зупиняє процес екстрадиції.

  • Цього місяця засідання у Хорватії щодо екстрадиції Журавльова до Німеччини у справі про «Північні потоки» перенесли через нове звинувачення.
  • Як повідомили адвокати Журавльова, німецька сторона оновила європейський ордер на арешт і додала до нього нову кваліфікацію — воєнний злочин.
  • Підозрюваного затримали у серпні в Хорватії
  • За даними німецького слідства, він є професійним водолазом. Слідчі вважають, що у вересні 2022 року група встановила вибухові пристрої на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" поблизу данського острова Борнхольм. За версією прокуратури, українець брав участь у необхідних для операції зануреннях.
  • Для транспортування вибухових пристроїв учасники групи використовували вітрильну яхту, яку орендували в Німеччині через посередників за підробленими документами. 
  • Вибухові пристрої здетонували 26 вересня 2022 року, внаслідок чого були серйозно пошкоджені обидва газопроводи. Німецька прокуратура звинуватила Журавльова у причетності до спричинення вибуху, диверсії та пошкодження споруд.
  • Інший українець, якого німецьке слідство також пов’язує з підривом "Північних потоків", наразі перебуває під вартою в Німеччині. 
  • У червні цього року Федеральна прокуратура висунула йому обвинувачення.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies