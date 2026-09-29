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Ексміністра культури Угорщини затримали за звинуваченням у привласненні державних коштів

Балаж Ханко відкидає всі звинувачення.

Ексміністра культури Угорщини затримали за звинуваченням у привласненні державних коштів
поліція Угорщини (ілюстративне фото)
Фото: Daily News Hungary

Колишнього міністра культури Угорщини Балажа Ханко затримали за звинуваченням у розтраті державних коштів.

Про це пише Reuters.

Йому висунули звинувачення у незаконному привласненні коштів Національного культурного фонду (NKA), органу, що контролюється Міністерством культури Угорщини.

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Йдеться про понад 53 мільйони доларів.

За версією прокуратури, Ханко особисто втручався у розподіл коштів фонду, призначених для підтримки культурних проєктів, керуючись політичними міркуваннями. Також його підозрюють у використанні цих коштів для фінансування передвиборчої кампанії партії Орбана «Фідес» напередодні квітневих виборів.

Його взяли під варту напередодні ввечері, після того, як законодавці проголосували за зняття з нього депутатської недоторканності.

Ексміністр заперечував будь-які правопорушення.

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