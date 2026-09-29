Ексміністра культури Угорщини затримали за звинуваченням у привласненні державних коштів

Колишнього міністра культури Угорщини Балажа Ханко затримали за звинуваченням у розтраті державних коштів.
Про це пише Reuters.
Йому висунули звинувачення у незаконному привласненні коштів Національного культурного фонду (NKA), органу, що контролюється Міністерством культури Угорщини.
Йдеться про понад 53 мільйони доларів.
За версією прокуратури, Ханко особисто втручався у розподіл коштів фонду, призначених для підтримки культурних проєктів, керуючись політичними міркуваннями. Також його підозрюють у використанні цих коштів для фінансування передвиборчої кампанії партії Орбана «Фідес» напередодні квітневих виборів.
Його взяли під варту напередодні ввечері, після того, як законодавці проголосували за зняття з нього депутатської недоторканності.
Ексміністр заперечував будь-які правопорушення.
- Напередодні, парламент Угорщини призупинив недоторканність прем’єра Мадяра та двох міністрів часів Орбана.