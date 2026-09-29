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Міністр оборони переніс візит до Німеччини через зростання кількості атак по Україні

З партнерами триматимуть зв'язок в інших форматах. 

Міністр оборони переніс візит до Німеччини через зростання кількості атак по Україні
Євгеній Хмара
Фото: міністерство оборони Facebook

Міністр оборони Євгеній Хмара переніс візит до Німеччини і Норвегії через збільшення російських атак проти України. Візит планували на цей тиждень, повідомили в міністерстві оборони журналістам. 

Ситуація в Україні і зростання кількості ворожих обстрілів потребують оперативної уваги та прискорення усіх процесів з протидії, зазначили в МО. Замість поїздки з партнерами сконтакують в інших форматах.

«Розмови з партнерами будуть проведені в інших форматах, і ми дякуємо за підтримку, – готуються нові пакети та рішення для України», – повідомили в міністерстві оборони.

  • З серпня Росія нарощує безперервні атаки дронами на по українських містах. Одним з головних напрямків удару є Київ.
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