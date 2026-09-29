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Британське МЗС не скасує заборону на контакти з росіянами через запрошення Путіна на саміт G20

У 2027 році "двадцятка" зустрічатиметься у Манчестері, де росіянам точно не будуть раді.

Британське МЗС не скасує заборону на контакти з росіянами через запрошення Путіна на саміт G20
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ Сполученого Королівства дистанціювалося від рішення Сполучених Штатів запросити російського диктатора Путіна на саміт країн "Великої двадцятки" у Маямі.

Як пише Politico, очільник відомства Ед Мілібенд запевнив, що Лондон не буде скасовувати заборону на контакти з російськими посадовцями, яка була запроваджена після початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

Головний дипломат Британії запевнив, що на наступний саміт, який у 2027 році прийматиме Манчестер, Лондон матиме "свою позицію щодо того, кого запрошувати". Водночас він визнав право Вашингтона самостійно вирішувати питання складу учасників зустрічі у США.

Прем'єр-міністр Енді Бернем братиме участь у саміті, який запланований на грудень. 

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