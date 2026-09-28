США і Китай домовилися про пільговий тарифний режим на торгівлю товарами на $60 млрд

Так звана схема «30 на 30», яку реалізовуватиме торгова рада, дозволить кожній країні імпортувати з іншої товарів на $30 млрд за нижчими тарифними ставками.

США та Китай домовилися створити пільговий тарифний режим, який охоплюватиме $60 млрд торгівлі несенситивними товарами – від електробритв до верблюдів. Мета домовленості – додати певної стабільності відносинам між двома державами.

Про це пише Financial Times.

Представник США на торгових переговорах та міністерство торгівлі Китаю заявили, що так звана схема «30 на 30», яку реалізовуватиме торгова рада, дозволить кожній країні імпортувати з іншої товарів на $30 млрд за нижчими тарифними ставками.

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Про домовленість оголосили через два дні після того, як президент США Дональд Трамп прийняв китайського лідера Сі Цзіньпіна з державним візитом у Вашингтоні.

«Безпосереднім результатом міцних відносин між президентом Трампом і президентом Сі стало те, що США та Китай рекомендували по $30 млрд торгівлі несенситивними товарами з кожного боку, які в майбутньому можуть отримати вигідніший тарифний режим»,им», – заявив представник США на торгових переговорах Джеймісон Грір.

Грір зазначив, що США продовжать «прагнути до справедливої, збалансованої та взаємної торгівлі з Китаєм», забезпечуючи виконання домовленостей щодо закупівель сільськогосподарської продукції та енергоносіїв, домагаючись збалансованої торгівлі несенситивними товарами та забезпечуючи доступ до ринків для американських фермерів, виробників, підприємств і працівників.

Китайський перелік американських товарів, які отримають пільговий режим, містить 1619 позицій. Серед них багато сільськогосподарських товарів, зокрема охолоджена фуа-гра, кроляча шерсть і верблюди, а також кити й дельфіни для розведення. До списку також увійшли численні товари на основі вугілля та медичне обладнання для ультразвукових досліджень.

Американський список китайського імпорту містить 77 позицій – від дитячих автокрісел та електробритв до рибальських гачків і глиняних мішеней для стрільби.

Домовленість була укладена після того, як напередодні візиту Сі сторони погодилися ще на два місяці, до 10 січня, продовжити перемир’я у торговельній війні, яке триває вже рік.

Очікується, що лідери двох країн зустрінуться ще двічі цього року: на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Шеньчжені в листопаді та на саміті «Групи двадцяти» (G20) у Маямі в грудні.