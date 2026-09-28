Країни ЄС розглядають спільні відповіді на російські гібридні атаки за зразком НАТО

У понеділок міністри оборони країн ЄС зберуться в Брюсселі, щоб обговорити пропозицію Європейської комісії щодо створення нового Протоколу надзвичайної безпеки (Emergency Security Protocol). Його можна буде активувати у разі атак на країни ЄС для координації ефективної відповіді.

Як пише Financial Times, країни ЄС розходяться в думках щодо того, як протистояти тривалій кампанії Кремля із саботажу, підпалів і дестабілізації. Водночас дедалі більше держав виступають за створення спільних механізмів покарання Росії за атаки, які не відповідають критеріям для застосування статті 5 НАТО про колективну оборону.

За задумом, новий протокол нагадував би статтю 4 договору НАТО, яка дозволяє союзникам проводити консультації, коли безпека однієї з країн перебуває під загрозою. Водночас європейські дипломати поки не до кінця розуміють, як такий механізм співіснуватиме з НАТО, оскільки саме Альянс має основні повноваження у сфері колективної оборони. Попри це, дедалі більше країн підтримують перегляд підходів до спільного реагування на диверсії, підпали, кібератаки та спроби дестабілізації.

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Деякі представники європейських країн навіть пропонують відмовитися від самого терміна «гібридні атаки», оскільки, на їхню думку, він може применшувати реальний масштаб загроз.

НАТО вже реагує на окремі інциденти посиленням своєї присутності. Після пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі у 2023–2024 роках Альянс запустив операцію Baltic Sentry, а після проникнення російських дронів у повітряний простір Польщі минулого року Eastern Sentry. Однак наразі тривають дискусії про те, чи достатньо таких заходів і чи потрібен додатковий механізм саме на рівні ЄС.

Данська розвідка водночас попередила, що Росія в найближчі місяці може здійснити обмежений військовий напад на одну з країн НАТО, що підсилює занепокоєння європейських урядів.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала створити так званий «план протидії гібридним загрозам», який мав би доповнювати механізм консультацій НАТО за статтею 4. Вона заявила, що доктрини, інституції та процедури ухвалення рішень ЄС відстають від нової реальності, у якій противники використовують широкий спектр дій, що формально не є війною.

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс готовий реагувати на подібні загрози та має різні варіанти дій, хоча не всі вони повинні бути публічними або симетричними.

Тобто в Європі сперечаються щодо того, як створити достатньо сильний і швидкий механізм колективної відповіді на російські гібридні операції, не створивши при цьому паралельну систему, яка дублюватиме функції НАТО.