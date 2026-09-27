Польща запропонувала побудувати на своїй території завод із виробництва ракет Patriot для України

На думку представниці польського Міноборони, їхня територія нібито більш безпечна.

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Якщо Україна отримає дозвіл виробляти ракети до Patriot, то Польща пропонує збудувати такий завод на своїй території.

Про це заявила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька, передає TVN24.

Представниця польського оборонного відомства зазначила, що Варшава запропонувала розгорнути таке виробництво, бо Польща, враховуючи війну, - так звана безпечна територія.

Собковяк-Чарнецька також підкреслила, що спроби Польщі створити власний сервісний центр і надалі запустити виробництво Patriot не залежать від рішень щодо України. За результатами перемовин у Вашингтоні, можливе надання ліцензій Києву жодним чином не скасовує домовленостей і прагнень польської сторони.