Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
ГоловнаСвіт

Польща запропонувала побудувати на своїй території завод із виробництва ракет Patriot для України

На думку представниці польського Міноборони, їхня територія нібито більш безпечна.

Польща запропонувала побудувати на своїй території завод із виробництва ракет Patriot для України
Пуск GEM-T з ЗРК Patriot
Фото: Bundeswehr

Якщо Україна отримає дозвіл виробляти ракети до Patriot, то Польща пропонує збудувати такий завод на своїй території.

Про це заявила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька, передає TVN24.

Представниця польського оборонного відомства зазначила, що Варшава запропонувала розгорнути таке виробництво, бо Польща, враховуючи війну, - так звана безпечна територія.

Собковяк-Чарнецька також підкреслила, що спроби Польщі створити власний сервісний центр і надалі запустити виробництво Patriot не залежать від рішень щодо України. За результатами перемовин у Вашингтоні, можливе надання ліцензій Києву жодним чином не скасовує домовленостей і прагнень польської сторони.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies