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У Молдові виявили уламки дрона

Посол РФ у Молдові заявив, що дрон може бути російським, але його ціллю є Україна.

У Молдові виявили уламки дрона
БПЛА «Герань-4 Сікер»
Фото: рос ЗМІ

У Молдові прикордонники ввечері 26 вересня виявили уламки безпілотника у районі Штефан-Воде. 

Про це повідомляє NewsMaker.

Уламки знайшли близько 20:25 після повідомлення від місцевих жителів. Територію одразу оточили для з'ясування обставин інциденту.

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Цього ж дня Міноборони Молдови повідомляло про вторгнення безпілотника у повітряний простір країни в напрямку населеного пункту Новокотовськ у придністровському регіоні. 

Через дві хвилини після виявлення об'єкт залишив повітряний простір Молдови та через Первомайськ продовжив рух у напрямку селища Лиманське Одеської області.

26 вересня посол Росії в Молдові Олег Озеров заявив, що дрони, які пролітають над територією Молдови, можуть бути російськими. Водночас він стверджував, що їхньою ціллю є Україна, а не Молдова.

За даними молдовської влади, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну повітряний простір Молдови 81 раз порушували ракети та безпілотники російського й іранського виробництва, зокрема дрони-приманки. 

У 2026 році зафіксували 41 такий інцидент.

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