У Молдові виявили уламки дрона

У Молдові прикордонники ввечері 26 вересня виявили уламки безпілотника у районі Штефан-Воде.
Про це повідомляє NewsMaker.
Уламки знайшли близько 20:25 після повідомлення від місцевих жителів. Територію одразу оточили для з'ясування обставин інциденту.
Цього ж дня Міноборони Молдови повідомляло про вторгнення безпілотника у повітряний простір країни в напрямку населеного пункту Новокотовськ у придністровському регіоні.
Через дві хвилини після виявлення об'єкт залишив повітряний простір Молдови та через Первомайськ продовжив рух у напрямку селища Лиманське Одеської області.
26 вересня посол Росії в Молдові Олег Озеров заявив, що дрони, які пролітають над територією Молдови, можуть бути російськими. Водночас він стверджував, що їхньою ціллю є Україна, а не Молдова.
За даними молдовської влади, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну повітряний простір Молдови 81 раз порушували ракети та безпілотники російського й іранського виробництва, зокрема дрони-приманки.
У 2026 році зафіксували 41 такий інцидент.
- У Бричанському районі Молдови на уламках безпілотника, який виявили ввечері 24 вересня, правоохоронці знайшли маркування "Герань-4". Такж виявили частково пошкоджений турбореактивний двигун.