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Невідомий літальний апарат порушив повітряний простір Молдови

Літальний апарат на дві хвилини увійшов у повітряний простір країни з боку Одещини.

Невідомий літальний апарат порушив повітряний простір Молдови
Фото: з відкритих джерел

У суботу, 26 вересня, невідомий літальний апарат порушив повітряний простір Молдови.  

Про це повідомляє NewsMaker із посиланням на Міноборони Молдови.

За даними міноборони, системи спостереження зафіксували невідомий об’єкт об 11:16. Він увійшов у повітряний простір Молдови з боку села Степанівка Одеської області.

Далі об’єкт перетнув державний кордон Молдови та попрямував у напрямку населеного пункту Новокотовськ на придністровській ділянці країни.

Об 11:18 він залишив територію країни в напрямку селища Первомайськ. Після цього об’єкт продовжив рух у бік селища Лиманське Одеської області.

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