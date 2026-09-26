У суботу, 26 вересня, невідомий літальний апарат порушив повітряний простір Молдови.
Про це повідомляє NewsMaker із посиланням на Міноборони Молдови.
За даними міноборони, системи спостереження зафіксували невідомий об’єкт об 11:16. Він увійшов у повітряний простір Молдови з боку села Степанівка Одеської області.
Далі об’єкт перетнув державний кордон Молдови та попрямував у напрямку населеного пункту Новокотовськ на придністровській ділянці країни.
Об 11:18 він залишив територію країни в напрямку селища Первомайськ. Після цього об’єкт продовжив рух у бік селища Лиманське Одеської області.
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