У Латвії під час навчань НАТО постраждали італійські військові

У Латвії під час навчань НАТО стався інцидент, у якому постраждали італійські військовослужбовці.
Про це повідомляє Il Sole 24 Ore.
Під час стрільб на полігоні в Адажі в автомобіль, у якому перебували четверо солдатів італійської армії, влучили зі зброї, встановленій в іншій італійській військовій машині.
Постраждали чотири військових, стан одного з них оцінюється як важчий, але стабільний.
Їх госпіталізували у лікарню в Ризі, вони отримують необхідне лікування та обстеження. Загрози життю нікого з них немає.
Зараз триває розслідування інциденту.