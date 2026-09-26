У Латвії під час навчань НАТО постраждали італійські військові

В автомобіль з чотирма солдатами італійської армії влучили зі зброї, встановленій іншій італійській військовій машині.

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Державні прапори країн учасниць НАТО перед штаб-квартирою організації у Брюсселі

У Латвії під час навчань НАТО стався інцидент, у якому постраждали італійські військовослужбовці.

Про це повідомляє Il Sole 24 Ore.

Під час стрільб на полігоні в Адажі в автомобіль, у якому перебували четверо солдатів італійської армії, влучили зі зброї, встановленій в іншій італійській військовій машині.

Постраждали чотири військових, стан одного з них оцінюється як важчий, але стабільний.

Їх госпіталізували у лікарню в Ризі, вони отримують необхідне лікування та обстеження. Загрози життю нікого з них немає.

Зараз триває розслідування інциденту.