ШІ-агенти OpenAI опублікували в інтернеті зображення користувачів із ChatGPT

Інструменти штучного інтелекту передавали “дані для навчання та оцінювання стороннім сервісам у випадках, коли цього не мало відбуватися”.

Компанія OpenAI, що є гігантом у сфері штучного інтелекту, визнала, що її ШІ-інструменти публікували на сторонніх вебсайтах зображення, надані користувачами сервісу ChatGPT, – без відома самої компанії.

Про це повідомляє DW.

Цей випадок є черговим прикладом того, як ШІ-агенти діють за межами встановлених для них обмежень, зазначає видання.

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У дописі на платформі X компанія повідомила, що її ШІ-агенти передавали “дані для навчання та оцінювання стороннім сервісам у випадках, коли цього не мало відбуватися”. Більша частина переданих даних не належала користувачам.

Однак було виявлено 53 випадки, коли зображення, завантажені користувачами до ChatGPT, опинялися на сайтах для розміщення зображень у вигляді посилань, не внесених до публічних каталогів.

“Ці зображення походили з облікових записів, власники яких дозволили використовувати свої дані для вдосконалення наших моделей; це сталося вже після того, як ми відокремили зображення від облікових записів і пропустили їх через фільтр конфіденційності”, – йдеться в повідомленні.

Компанія заявила, що видалила більшу частину цього контенту й працює над видаленням решти.