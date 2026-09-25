Дональд Трамп анонсував нові зустрічі з президентом Китаю

Президент США заявив, що їх зустріч у Штатах "стала символом дружби, сили та успіху" для обох країн.

Дональд Трамп після візиту китайського колеги Сі Цзіньпіна до Вашингтона заявив, що матиме з ним ще дві зустрічі до кінця цього року.

Про це Трамп повідомив у своїй мережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Президент США заявив, що його зустріч з лідером Китаю "стала символом дружби, сили та успіху" для обох країн.

Трамп зустрінеться з Сі в листопаді в Китаї, під час саміту лідерів країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, до якого входять США.

Ще одна зустріч Трампа з президентом Китаю відбудеться у грудні на саміті G20, у Маямі.

"Багато чого вже було зроблено, і ще багато чого буде зроблено. З нетерпінням чекаю на нашу наступну зустріч!", – написав Трамп.