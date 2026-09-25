Дональд Трамп анонсував нові зустрічі з президентом Китаю

Дональд Трамп після візиту китайського колеги Сі Цзіньпіна до Вашингтона заявив, що матиме з ним ще дві зустрічі до кінця цього року.
Про це Трамп повідомив у своїй мережі Truth Social, передає "Європейська правда".
Президент США заявив, що його зустріч з лідером Китаю "стала символом дружби, сили та успіху" для обох країн.
Трамп зустрінеться з Сі в листопаді в Китаї, під час саміту лідерів країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, до якого входять США.
Ще одна зустріч Трампа з президентом Китаю відбудеться у грудні на саміті G20, у Маямі.
"Багато чого вже було зроблено, і ще багато чого буде зроблено. З нетерпінням чекаю на нашу наступну зустріч!", – написав Трамп.
- 23 вересня президент Китаю Сі Цзінпінь прибув до Сполучених Штатів з триденним державним візитом. Президенти обговорювали митні тарифи, торговельні угоди, розвиток штучного інтелекту, війни в Ірані та Україні, а також ситуацію щодо Тайваню.
- Президент України просив американського колегу Дональда Трампа підняти питання впливу на Путіна задля закінчення війни. Про це Володимир Зеленський сказав у аудіоспілкуванні з журналістами. Поки що американська команда не інформувала Україну про результат цих переговорів. Зеленський розраховує отримати зворотній зв'язок.