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Дональд Трамп анонсував нові зустрічі з президентом Китаю

Президент США заявив, що їх зустріч у Штатах "стала символом дружби, сили та успіху" для обох країн.

Дональд Трамп анонсував нові зустрічі з президентом Китаю
Сі Цзінпінь і Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

 Дональд Трамп після візиту китайського колеги Сі Цзіньпіна до Вашингтона заявив, що матиме з ним ще дві зустрічі до кінця цього року.

Про це Трамп повідомив у своїй мережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Президент США заявив, що його зустріч з лідером Китаю "стала символом дружби, сили та успіху" для обох країн.

Трамп зустрінеться з Сі в листопаді в Китаї, під час саміту лідерів країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, до якого входять США.

Ще одна зустріч Трампа з президентом Китаю відбудеться у грудні на саміті G20, у Маямі. 

"Багато чого вже було зроблено, і ще багато чого буде зроблено. З нетерпінням чекаю на нашу наступну зустріч!", – написав Трамп.

  • 23 вересня президент Китаю Сі Цзінпінь прибув до Сполучених Штатів з триденним державним візитом. Президенти обговорювали митні тарифи, торговельні угоди, розвиток штучного інтелекту, війни в Ірані та Україні, а також ситуацію щодо Тайваню.
  • Президент України просив американського колегу Дональда Трампа підняти питання впливу на Путіна задля закінчення війни. Про це Володимир Зеленський сказав у аудіоспілкуванні з журналістами. Поки що американська команда не інформувала Україну про результат цих переговорів. Зеленський розраховує отримати зворотній зв'язок.
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