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У Бразилії звинуватили Трампа у спробі "колонізувати" країну, – Guardian

Президента Трампа звинуватили у спробі отримати контроль над природними ресурсами Бразилії через втручання у президентські вибори.

У Бразилії звинуватили Трампа у спробі "колонізувати" країну, – Guardian
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Передвиборчий штаб президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви звинуватив президента США Дональда Трампа у спробі "колонізувати" країну та отримати доступ до її природних ресурсів. 

Про це повідомляє The Guardian.

Звинувачення пролунали у передвиборчому ролику, який команда Лули опублікувала в соціальних мережах 24 вересня. Його також планують транслювати на телебаченні на тлі дискусій щодо можливого впливу США на президентські вибори в Бразилії.

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У ролику стверджується, що Трамп намагається підтримати суперника Лули – Флавіо Болсонару, задля просування власних інтересів у Бразилії.

"Флавіо Болсонару – це кандидат Трампа, а Трамп прагне колонізувати Бразилію, забрати наші багатства, вкрасти наше майбутнє та залишити нас ні з чим", – йдеться у відео.

Лула да Сілва також заявив, що Болсонару нібито хоче передати природні ресурси Бразилії Сполученим Штатам.

"Якщо все залежатиме від нього, Бразилія знову стане колонією", – сказав президент.

Держдепартамент США заперечив твердження про втручання Вашингтона у вибори в Бразилії.

"Будь-які натяки на "хитрий план" з метою підриву виборів у демократичній країні є безпідставною брехнею", – заявили у Держдепі.

Перший тур президентських виборів у Бразилії запланований на 4 жовтня. Якщо жоден із кандидатів не набере понад 50% голосів, другий тур відбудеться 25 жовтня.

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