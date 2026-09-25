Передвиборчий штаб президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви звинуватив президента США Дональда Трампа у спробі "колонізувати" країну та отримати доступ до її природних ресурсів.
Про це повідомляє The Guardian.
Звинувачення пролунали у передвиборчому ролику, який команда Лули опублікувала в соціальних мережах 24 вересня. Його також планують транслювати на телебаченні на тлі дискусій щодо можливого впливу США на президентські вибори в Бразилії.
У ролику стверджується, що Трамп намагається підтримати суперника Лули – Флавіо Болсонару, задля просування власних інтересів у Бразилії.
"Флавіо Болсонару – це кандидат Трампа, а Трамп прагне колонізувати Бразилію, забрати наші багатства, вкрасти наше майбутнє та залишити нас ні з чим", – йдеться у відео.
Лула да Сілва також заявив, що Болсонару нібито хоче передати природні ресурси Бразилії Сполученим Штатам.
"Якщо все залежатиме від нього, Бразилія знову стане колонією", – сказав президент.
Держдепартамент США заперечив твердження про втручання Вашингтона у вибори в Бразилії.
"Будь-які натяки на "хитрий план" з метою підриву виборів у демократичній країні є безпідставною брехнею", – заявили у Держдепі.
Перший тур президентських виборів у Бразилії запланований на 4 жовтня. Якщо жоден із кандидатів не набере понад 50% голосів, другий тур відбудеться 25 жовтня.