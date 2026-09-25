Медіа: У Литві проводять масштабні мобілізаційні навчання з евакуацією населення

Жителі Вільнюса та прикордонних районів відпрацюють евакуацію за сценарієм можливого вторгнення з Білорусі.

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У Литві 25 вересня стартували найбільші щорічні національні мобілізаційні навчання "Купол Вітіса 2026". Вони триватимуть до 3 жовтня та мають перевірити готовність країни діяти в умовах погіршення безпекової ситуації й переходу до режиму мобілізації.

Про це пише LRT.

У навчаннях візьмуть участь близько 3000 держслужбовців, представників муніципалітетів, підприємств, установ і громадських організацій, а також близько 1000 волонтерів.

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Сценарій навчань передбачає низку кризових ситуацій: перебої в роботі енергетичних і комунікаційних систем, прийом союзних військ, забезпечення роботи критично важливих служб та підтримку діяльності уряду в умовах надзвичайної ситуації.

Одними з ключових днів навчань стануть 29 вересня та 3 жовтня. 29 вересня влада перевірить систему оповіщення населення, екстрені повідомлення та роботу застосунку підготовки до надзвичайних ситуацій LT72.

Також заплановані евакуаційні тренування за участю мешканців Вільнюса та муніципалітетів поблизу кордону з Білоруссю. Їх проведуть за сценарієм можливого військового вторгнення з білоруської території.

У Лаздійському районі паралельно відбудуться навчання «Tvirtas Dzūkas 2026», організовані Спілкою стрільців Литви. Учасники відпрацьовуватимуть захист критичної інфраструктури, підтримку органів влади та громадського порядку, спостереження, розвідку, виявлення цілей і евакуацію постраждалих.

Вперше під час таких навчань у Литві використають державний резерв. Зокрема, продовольчі запаси доставлять до визначених місць, де готуватимуть їжу для учасників тренувань.

До навчань також долучаться лікарні. Медичні заклади перевірять протоколи роботи у випадку масових жертв, зокрема змоделюють евакуацію лікарень і підготовку до прийому великої кількості постраждалих.

За навчаннями спостерігатимуть представники Польщі. Міжнародна співпраця передбачає оцінку процедур, логістики та можливостей інфраструктури.

Керівник Національного центру управління кризовими ситуаціями Литви Вільмантас Віткаускас заявив, що навчання дадуть змогу перевірити безперервність державного управління, а також те, як органи влади ухвалюють рішення та визначають їхні пріоритети в умовах стресу.

За його словами, очікується, що резерв цивільного мобілізаційного персоналу Литви налічуватиме близько 100 тисяч людей. До нього входять державні службовці, працівники муніципалітетів, лікарі, інженери, ІТ-фахівці, енергетики, логісти, поліцейські та представники інших професій.