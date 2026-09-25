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У Великій Британії на території армійського гарнізону сталася пожежа, постраждала людина

Вогонь зайнявся в казармах, де дислокується полк легкої кавалерії.

У Великій Британії на території армійського гарнізону сталася пожежа, постраждала людина
Фото: PA Media

Одну людину госпіталізували після масштабної пожежі на території гарнізону британської армії “Каттерік” (Catterick Garrison) у графстві Північний Йоркшир в Англії.

Про це пишуть Euronews.

Служба пожежної охорони направила вчора вночі на місце події кілька екіпажів після отримання інформації від персоналу гарнізону про займання в одному з житлових корпусів казарм.

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За словами рятувальників, після прибуття на місце виявилося, що будівля вже сильно палає. Зрештою пожежу вдалося взяти під контроль. Сьогодні триває розслідування інциденту.

Одну особу госпіталізували через отруєння продуктами горіння.

За попередньою інформацією, пожежа спалахнула в казармах “Газа” (Gaza Barracks), де дислокується полк легкої кавалерії “Light Dragoons”.

У Каттеріку також базується Навчальний центр піхоти британської армії, де проходять підготовку піхотинці та військовослужбовці Королівського бронетанкового корпусу, і дислокуються два навчальні батальйони піхоти.

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