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В Індії опозиційні “таракани” вимагають звільнення головного виборчого комісара і погрожують протестами

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що заступники комісара висловлювали йому претензії щодо змін у списках виборців.

В Індії опозиційні “таракани” вимагають звільнення головного виборчого комісара і погрожують протестами
Головний виборчий комісар Індії Г’янеш Кумар
Фото: EPA/UPG

Індійський молодіжний рух “Тарган” (Cockroach) розпочне загальнонаціональні протести 2 жовтня, якщо головний виборчий комісар країни Г’янеш Кумар не піде у відставку до суботи.

Про це заявив засновник руху Абхіджіт Діпке, повідомляє Reuters.

Опозиційні групи та організація, що називає себе “Партією тарганів Джанта” (Cockroach Janta Party – CJP), вимагають відставки Кумара після появи в пресі повідомлення про те, що його заступники висловлювали йому претензії щодо змін у списках виборців.

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На думку опозиції, ці зміни вигідні партії прем'єр-міністра Нарендри Моді.

“Якщо Г'янеш Кумар не піде у відставку до завтра, CJP розпочне загальнонаціональну акцію протесту в Мумбаї 2 жовтня і поширить її на інші міста Індії”, – написав Діпке у соцмережі X.

У четвер CJP висунула вимогу, щоб Кумар залишив посаду протягом 48 годин.

Виборча комісія Індії заявила, що розбіжності в поглядах між посадовцями є звичним явищем для будь-якої установи, а всі дії комісії були законними.

  • У липні міністр освіти Індії Дхармендра Прадхан пішов у відставку після масових протестів у Нью-Делі через порушення під час іспитів у вишах країни. Тисячі молодих людей зібралися в столиці та інших регіонах країни під прапором руху “The Cockroach Janta Party”, вимагаючи реформи системи освіти. Під час мітингів поліція застосувала сльозогінний газ і кийки проти протестувальників, які намагалися пройти маршем від місця проведення акції до парламенту.
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