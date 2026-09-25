В Індії опозиційні “таракани” вимагають звільнення головного виборчого комісара і погрожують протестами

Індійський молодіжний рух “Тарган” (Cockroach) розпочне загальнонаціональні протести 2 жовтня, якщо головний виборчий комісар країни Г’янеш Кумар не піде у відставку до суботи.
Про це заявив засновник руху Абхіджіт Діпке, повідомляє Reuters.
Опозиційні групи та організація, що називає себе “Партією тарганів Джанта” (Cockroach Janta Party – CJP), вимагають відставки Кумара після появи в пресі повідомлення про те, що його заступники висловлювали йому претензії щодо змін у списках виборців.
На думку опозиції, ці зміни вигідні партії прем'єр-міністра Нарендри Моді.
“Якщо Г'янеш Кумар не піде у відставку до завтра, CJP розпочне загальнонаціональну акцію протесту в Мумбаї 2 жовтня і поширить її на інші міста Індії”, – написав Діпке у соцмережі X.
У четвер CJP висунула вимогу, щоб Кумар залишив посаду протягом 48 годин.
Виборча комісія Індії заявила, що розбіжності в поглядах між посадовцями є звичним явищем для будь-якої установи, а всі дії комісії були законними.
- У липні міністр освіти Індії Дхармендра Прадхан пішов у відставку після масових протестів у Нью-Делі через порушення під час іспитів у вишах країни. Тисячі молодих людей зібралися в столиці та інших регіонах країни під прапором руху “The Cockroach Janta Party”, вимагаючи реформи системи освіти. Під час мітингів поліція застосувала сльозогінний газ і кийки проти протестувальників, які намагалися пройти маршем від місця проведення акції до парламенту.