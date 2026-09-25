Сікорський: Польща очікує від Трампа виконання обіцянки щодо військової бази США

Нова база може вмістити близько 10 тисяч військовослужбовців.

США та Польща працюють над планом створення першої постійної американської військової бази на польській території. Вона може вмістити близько 10 тисяч військовослужбовців.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у Нью-Йорку, пише Bloomberg.

За словами Сікорського, Варшава прагне такої американської військової присутності, яка посилювала б відчуття безпеки в Польщі, але водночас не сприймалася б як загроза для Росії. Польський уряд також розраховує, що президент США Дональд Трамп виконає обіцянку.

Ідею постійної американської бази в Польщі вперше запропонував у 2018 році тодішній президент Анджей Дуда. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році польська влада активізувала зусилля для закріплення постійної присутності американських військ.

Нині у Польщі перебувають близько 7 тисяч американських військових на ротаційній основі. За словами Сікорського, нова база дозволила б збільшити їхню кількість.

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