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Сікорський: Польща очікує від Трампа виконання обіцянки щодо військової бази США

Нова база може вмістити близько 10 тисяч військовослужбовців.

Сікорський: Польща очікує від Трампа виконання обіцянки щодо військової бази США
міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

США та Польща працюють над планом створення першої постійної американської військової бази на польській території. Вона може вмістити близько 10 тисяч військовослужбовців.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у Нью-Йорку, пише Bloomberg. 

За словами Сікорського, Варшава прагне такої американської військової присутності, яка посилювала б відчуття безпеки в Польщі, але водночас не сприймалася б як загроза для Росії. Польський уряд також розраховує, що президент США Дональд Трамп виконає обіцянку.

Ідею постійної американської бази в Польщі вперше запропонував у 2018 році тодішній президент Анджей Дуда. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році польська влада активізувала зусилля для закріплення постійної присутності американських військ.

Нині у Польщі перебувають близько 7 тисяч американських військових на ротаційній основі. За словами Сікорського, нова база дозволила б збільшити їхню кількість.

Що передувало?

  • Президент Польщі Кароль Навроцький також виступає за створення постійної американської бази. Він напередодні  запропонував назвати її "Форт Трамп" і заявляв, що хотів би завершити будівництво до завершення президентського терміну Трампа у 2029 році.
  • Сам Трамп минулого тижня заявив, що у створенні нової бази в Польщі досягнуто "значного прогресу".
  •  Водночас у Європі зростає занепокоєння можливим скороченням американської військової присутності на континенті. Трамп закликає європейські країни брати більшу відповідальність за власну безпеку, а міністр оборони США Піт Гегсет проводить перегляд розміщення американських військ у Європі.
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