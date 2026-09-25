США запропонували провести тристоронню зустріч з Україною і Росією в ОАЕ

США під час візиту українського президента Володимира Зеленського запропонували провести нову тристоронню зустріч із росіянами. Про це український президент повідомив 25 вересня в аудіоспілкуванні з журналістами.

Американська сторона пропонує, щоб місцем зустрічі стали ОАЕ. Інші подробиці поки невідомі.

«В трьохсторонньому форматі зустрітись на технічному рівні. Чекаємо від США пропозицій стосовно дати», – сказав він.

Тристоронні перемовини України, США і Росії зупинилися після початку американо-ізраїльської операції проти Ірану в лютому цього року. Поки що Україна і Росія мали лише двосторонні зустрічі з представниками США.

6 вересня перемовиник Стів Віткофф і Джаред Кушнер уперше приїхали до Києва. Візит вони здійснили після відвідування Москви. США і Україна сподіваються на відновлення зустрічей у тристоронньому форматі, але конкретні дати поки не озвучували.

Під час минулорічних і цьогорічних переговорів сторони напрацьовували план завершення війни. Консенсусу не вдалося досягнути в питанні територій. Росія вимагає виведення військ України з усього Донбасу. Штати пропонують створити там вільну економічну зону, але незрозуміло, під чиїм управлінням і де гарантії, що Росія не захопить решту території. Київ категорично проти будь-яких поступок територією і виведення армії.