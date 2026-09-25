Стубб попросив Маска розширити Starlink для України для ударів по російських пускових установках балістики

Президент Фінляндії Александр Стубб звернувся до власника SpaceX Ілона Маска з проханням розширити зону покриття супутникового інтернету Starlink для України, аби вона могла завдавати ударів по російських пускових установках балістичних ракет, розташованих на території Росії.
Про це пише Reuters.
“Саме тому... я закликаю Ілона Маска надати українцям можливість використовувати Starlink у районах, де розташовані пускові установки балістичних ракет – чи то на окупованій території України, чи то в Росії – зі стратегічною метою, адже це врятувало б життя”, – заявив Стубб.
Фінський лідер – палкий союзник України, який також підтримує добрі відносини з президентом США Дональдом Трампом, висловив цю думку в інтерв’ю агентству Reuters у Нью-Йорку, куди світові лідери з’їхалися на щорічну зустріч в ООН.
Говорячи про підготовку до зими, Стубб зазначив, що Україні потрібні три речі.
“По-перше, це засоби протиповітряної оборони – і навіть Starlink певною мірою міг би слугувати ефективним засобом ППО. По-друге – енергетичне обладнання для проходження зими”, – сказав він.
Третє – це фінансування, додав Стубб.
“Саме над цим ми й працюємо. Ми готуємо пакет допомоги для підготовки до зими, оскільки не бачу ознак того, що війна завершиться до її настання”, – зазначив президент.
Стубб позитивно оцінив той факт, що в серпні відновилися мирні переговори між Росією та Україною за участі США – зокрема, завдяки візитам американських представників до Москви та Києва.
“Я й досі вважаю, що найпростішим рішенням було б оголошення безумовного припинення вогню – фактично, зупинка вбивств, – про що знову наголошував президент Трамп у своєму виступі на Генеральній Асамблеї ООН”, – сказав він.
За таким кроком, додав він, мали б послідувати переговори щодо питань безпеки, територіальних аспектів, відбудови, компенсацій та інших тем.
- На тлі наближення зими Україна має гострий дефіцит засобів протиповітряної оборони для відбиття російських балістичних ракет. Активація Starlink над територією Росії допомогла б наводити удари на російські пускові установки, з яких здійснюються ці запуски.
- Маск активував супутниковий інтернет-сервіс Starlink в Україні невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Ця система стала життєво важливою для забезпечення зв’язку на полі бою та управління безпілотниками. Starlink не працює на території Росії.
- У серпні президент США Дональд Трамп не продемонстрував підтримки прохання України дозволити використовувати зв’язок Starlink для керування ударними дронами під час атак по російських військових цілях.