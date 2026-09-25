Стубб попросив Маска розширити Starlink для України для ударів по російських пускових установках балістики

Президент Фінляндії закликав "розширити зону покриття супутникового інтернету чи то на окупованій території України, чи то в Росії" – зі стратегічною метою, адже це врятувало б життя.

Президент Фінляндії Александр Стубб звернувся до власника SpaceX Ілона Маска з проханням розширити зону покриття супутникового інтернету Starlink для України, аби вона могла завдавати ударів по російських пускових установках балістичних ракет, розташованих на території Росії.

Про це пише Reuters.

“Саме тому... я закликаю Ілона Маска надати українцям можливість використовувати Starlink у районах, де розташовані пускові установки балістичних ракет – чи то на окупованій території України, чи то в Росії – зі стратегічною метою, адже це врятувало б життя”, – заявив Стубб.

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Фінський лідер – палкий союзник України, який також підтримує добрі відносини з президентом США Дональдом Трампом, висловив цю думку в інтерв’ю агентству Reuters у Нью-Йорку, куди світові лідери з’їхалися на щорічну зустріч в ООН.

Говорячи про підготовку до зими, Стубб зазначив, що Україні потрібні три речі.

“По-перше, це засоби протиповітряної оборони – і навіть Starlink певною мірою міг би слугувати ефективним засобом ППО. По-друге – енергетичне обладнання для проходження зими”, – сказав він.

Третє – це фінансування, додав Стубб.

“Саме над цим ми й працюємо. Ми готуємо пакет допомоги для підготовки до зими, оскільки не бачу ознак того, що війна завершиться до її настання”, – зазначив президент.

Стубб позитивно оцінив той факт, що в серпні відновилися мирні переговори між Росією та Україною за участі США – зокрема, завдяки візитам американських представників до Москви та Києва.

“Я й досі вважаю, що найпростішим рішенням було б оголошення безумовного припинення вогню – фактично, зупинка вбивств, – про що знову наголошував президент Трамп у своєму виступі на Генеральній Асамблеї ООН”, – сказав він.

За таким кроком, додав він, мали б послідувати переговори щодо питань безпеки, територіальних аспектів, відбудови, компенсацій та інших тем.